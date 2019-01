Hamza Yerlikaya: "Hakemin tarafı, kulübü yoktur"

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, "Hakem demek, adalet demek, adaleti temsil eden demek. Adil bir şekilde düdüğünü çalan demektir. Hakemin tarafı, kulübü yoktur" dedi.



Antalya'da düzenlenen Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 2018-2019 Sezonu MHK Kış Semineri'nin kapanış ve kokart töreni yapıldı.

Törene katılan Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, yaptığı konuşmada, göğsünde al bayrağı taşıyan, milletine hizmet etmek isteyen hakemlere küfür etmenin saygısızlık ve yanlış olduğunu, bunu hiçbir şekilde kabul etmediklerini söyledi.

Kendisinin de spora futbolla başladığını anlatan Yerlikaya, şöyle devam etti:

"Hakem sahaya girer, görevini yapar, gördüğünü çalar. Ama diğer yandan maçı gözlemleyen bir diğer hakem arkadaşımız o hakem arkadaşı hakkında, vermiş olduğu kararın yanlış olduğunu savunur. Bu toplumda infiale götürür. Ben adil bir şekilde gördüğüm pozisyonu çaldım. Birbirimizi eleştirmeyelim. Ağacın kurdu içindedir. Önce kendi evimizi, kapımızı temizleyelim. Sonra dışarıdan gelecek olan tepkilere karşı hep birlikte dik duralım. Hakem demek, adalet demek, adaleti temsil eden demek. Adil bir şekilde düdüğünü çalan demektir. Hakemin tarafı, kulübü yoktur. Belki iç dünyasında bir kulübü sever, sempati duyar. Ben Fenerbahçeliyim, ama benim aslım Türk Milli Takımı'dır. İçeriden birini sevebiliriz ama adil davranacağız. Birbirimize karşı adil olacağız. Herkes oynar, maçta bir zafiyet olduğunda ya da maç kötü gittiğinde mutlak kusurlu hakemdir. Biz de spor yaparken öyle bir bahane arardık. İşiniz zor, göreviniz zor ama güzeldir. Sahada coşkuya ortak olmak, adaletin kılıcı olabilmek yönünden işiniz güzel."

Cüneyt Çakır'ın dünyada ilk üç hakem içerisinde yer aldığını ifade eden Yerlikaya, tüm hakemlerin onun gibi başarılı olmasını temenni etti.

"Cumhurbaşkanı maçlardaki pozisyonları tek tek inceliyor"

Hamza Yerlikaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cep telefonundan maçları anbean izlediğini, her pozisyonu tek tek incelediğini kaydetti. Yerlikaya, şöyle konuştu:

"İnşallah dünya sıralamasında ilklerin yerinde olursunuz. Eleştirmek kolay, ama biz doğruyu yapacağız. Siz maçı yönetiyorsunuz, bir de Cumhurbaşkanımız an be an elinde cep telefonu ile izliyor. Her anı, pozisyonu böyle tek tek inceliyor. Cumhurbaşkanımızın önderliğinde bu şikayetleri hep birlikte engelleyeceğiz. Birlikte Türk futbolunu daha iyi yerlere getireceğiz."

Törende konuşmaların ardından bu sene ilk defa listede yer alan Ümit Öztürk'e FIFA kokartını Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya taktı. TFF Başkanı Yıldırım Demirören ile Yerlikaya, FIFA hakemleri Cüneyt Çakır, Hüseyin Göçek, Halis Özkahya, Mete Kalkavan, Ali Palabıyık, Halil Umut Meler, Ümit Öztürk'a kokart taktı. Tören 2019 yılında FIFA kokartı takılan hakemlerin fotoğraf çekimiyle sona erdi.