Metin Gören adı ölümsüzleşti

Türkiye Spor Yazarları Derneği Ankara Şubesi eski başkanlarından Metin Gören’in Ankara Çukurambar semtindeki bir caddeye törenle ismi verildi.
Törene CHP Genel Başkan Başdanışmanı ve Spor Kurulu Başkanı Kenan Nuhut, Ankara Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Baki Kerimoğlu, TSYD Ankara Şubesi Başkanı Murat Tarhan, TSYD Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Gökhan Akengin, Çankaya Kızılırmak Mahallesi Muhtarı Zühal İgtaş ile Merhum Metin Gören’in ailesi, spor adamları, ve TSYD üyeleri katıldı.
Metin Gören’in Türk spor basınının önemli isimlerinden birisi olduğunu ifade eden TSYD Ankara Şubesi Başkanı Murat Tarhan, “Çok değerli duayenimiz için yapılan bu güzel düşüncede emeği geçenlere sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz” dedi.
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