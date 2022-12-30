MKE Ankaragücü yönetim kurulu üyesi Durali Akpınar'ın acı günü. Akpınar bugün anne acısı yaşadı. Durali Akpınar'ın annesi Muazzez Akpınar hayata gözlerini yumdu. Cenaze namazı yarın Cuma namazına müteakip Kızılcahamam Beşkonak Köyü Camii'nde kılınacak. Muazzez Akpınar'a Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz.
ANKARAGÜCÜ'NDEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI
Yönetim kurulu üyemiz Sayın Durali Akpınar'ın annesi Muazzez Akpınar vefat etmiştir. Muazzez Akpınar'a Allah’tan rahmet, ailesine sabır ve başsağlığı dileriz. Cenaze namazı yarın Cuma namazına müteakip Kızılcahamam Beşkonak Köyü Camii'nde kılınacaktır.
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