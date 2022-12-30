Gençlerbirliği'nin yeni transferi antrenmana çıktı

Sezonun ikinci yarısı için Antalya’da hazırlıklarını çift antrenmanla devam ettiren başkent ekibinin yeni transferi Mohammed Rharsalla takımla birlikte çalıştı.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği sezonun ikinci yarısı için hazırlıklarını bugün yaptığı çift antrenmanla devam ettirdi. Başkent ekibinin bugünkü antrenmanında, takımın yeni anlaştığı Faslı oyuncu Mohammed Rharsalla da yer aldı.

Kırmızı-siyahlı ekip, günün ilk antrenmanını kampın yapıldığı otelin fitness salonunda gerçekleştirdi. Gruplar halinde dönüşümlü olarak istasyonlarda kuvvet çalışması yapan oyuncular yine otelin sahasında yapılan koşu ve sprintle günün ilk antrenmanını tamamladı.

Teknik Direktör Mustafa Dalcı yönetimindeki akşam antrenmanına ısınma koşusuyla başlayan başkent ekibi, koordinasyon çalışmasıyla antrenmanı sürdürdü. Daha sonra 5’e 2 top kapma oyununa geçen kırmızı-siyahlı ekip, minyatür kalelerden kurulu alanda jokerli oyun oynadı. Yarı sahada çift kale maç yapan oyuncular MAS (Maksimumum aerobik hız) koşusuyla günün ikinci antrenmanını tamamladı.