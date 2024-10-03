Boks’ta sular durulmuyor

Başkanlık seçimi öncesi Suat Hekimoğlu ile birlikte hareket eden eski Asbaşkan Arın, 12 Kasım 2024 tarihinde yapılacak olan Boks federasyonu 6. Olağan ve 8. Mali kongre öncesinde mevcut başkan Eyüp Gözgeç, kanun ve yönetmeliklere aykırı işler yapıyor diyerek açıklamalarda bulundu;

“Eyüp Gözgeç, birçok kulübün oy haklarını elinden almaya çalışıyor” ifadelerini kullanan Arın, “Boks Federasyonu’nun 01.10.2024 tarihinde internet sitesinde yayınladığı duyuruya göre 369 kulübün faaliyetlerini tamamlayarak, kuraya girmeye hak kazandığını yayınlamıştır. Ancak yayınlanan listede Faaliyetlerini tamamlamış, kuraya girmeye hak kazanan 100'e yakın kulübün ismi yayınlanmadığı gibi, listeye faaliyetlerini tamamlamamış ancak mevcut başkana yakın yaklaşık 30 kulübün ismi yazılmıştır. Bu durum seçim sonucunu doğrudan etkileyecek bir sayıyı ortaya çıkarmaktadır.” açıklamasında bulundu.

“Sayın başkan Eyüp Gözgeç, kanun ve yönetmelikleri hiçe sayıyor”

Federasyon Başkanı Gözgeç’in seçim süreci içerisinde kurallara aykırı şekilde hareket ettiğini kaydeden Arın, “Kanun, Yönetmelik ve Talimatları hiçe sayarak seçim sürecini yürüten sayın Gözgeç, kendi kuralları ile seçim sürecini yönetmeye çalışıyor. Bizler, avukatlarımız, kulüplerimiz, kulüp yöneticilerimiz ve antrenörlerimizle durumu yakından takip ederek, Oy hakkını katıldığı faaliyetlerle kazanan kulüplerimizin haklarını sonuna kadar koruyacağız. Başkan Gözgeç, açık açık yüzlerce kulübümüzün yasal hakkını gasp etme peşindedir” şeklinde konuştu.

‘’Kulüplerin oy hakları ellerinden alınmaya çalışılıyor’’

Kulüplerin yaşanan sürece ilişkin itirazlara başvurduğunu belirten Yılmaz İlkay Arın, “Hakları gasp edilmeye çalışılan tüm kulüplerimiz federasyona itiraz etmeye başladılar. Yaptığımız itirazların tamamı belgelerle kanıtlanacak şekilde olup, kulüplerimizi listeye almak zorunda kalacaklar. Bizler süreci yakından takip ediyoruz en kısa zamanda kulüplerimiz oy haklarını alacaklar ve hak yerini bulmuş olacak. Hakkında birçok soruşturma dosyası olan, 2010 yılından bu güne kadar yaptığı her şey ortada olan Sayın Başkan Eyüp Gözgeç, yapmış olduğu açıklamalarda işlemiş olduğu suçları kendisi itiraf etti. Spor bakanlığımıza ve adli mercihlere yapmış olduğumuz şikayetlerin sonucunu çok kısa bir zamanda alacağımızı düşünüyorum.”