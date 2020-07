Maskeler takıldı, mesafeler korundu, hamleler yapıldı

KASAPOĞLU: “SATRANÇTA VE DİĞER SPORLARDA ZİRVEYE OYNUYORUZ”

TULAY: “YENİ NORMALDE AYNI COŞKUYLA YOLUMUZA DEVAM EDECEĞİZ”

Türkiye Satranç Federasyonu(TSF), 20 Temmuz Dünya Satranç Günü’nü özel bir organizasyon ile kutladı. T.C Gençlik ve Spor Bakanlığı’nda düzenlenen etkinliğe, Bakan Muharrem Kasapoğlu ve TSF Başkanı Gülkız Tulay ile sporcular katıldı. Korona virüs önlemleri çerçevesinde “Maskeni Tak, Mesafeni Koru, Hamleni Yap”(MMH) sloganıyla gerçekleşen etkinlik öncesinde, Bakan Kasapoğlu ve TSF Başkanı Tulay birlikte kameraların karşısındaydı.

“SATRANÇ, 1 MİLYONA YAKIN SPORCUSUYLA EN ÖNDE GELEN SPOR DALI”

Satranç Federasyonu’nun ve tüm sporcuların Dünya Satranç Günü’nü kutlayan Kasapoğlu, satrancın 1 milyona yakın sporcusuyla Türkiye’nin en önde gelen spor dalı olduğuna dikkat çekti. Bakan Kasapoğlu sözlerine şöyle devam etti:

“Satranç sporunun özellikle son yıllardaki gelişimi nedeniyle federasyonumuzu ve tüm satranç ailesini tebrik ediyorum. Satranç biliyorsunuz sabrı, analiz etmeyi, karar almayı ve bu anlamda refleksleri hızlı göstermeyi sağlayan, hayat felsefesi noktasında kişileri başarıya götüren bir branş. Gençlerimize kazandırdıkları yönüyle de satrancı, hem yaptığımız çalışmalarla, hem de, kulüplerle, sivil toplumla ve kamu kurumlarıyla yaptığımız protokollerle öne çıkarma noktasında gayretlerimiz var. Sporcularımızın da her geçen gün performanslarını yükseltmeleri bizlere ayrı bir mutluluk veriyor. Her branşta iddiamız var. Satrançta da, diğer branşlarda da zirveye oynayan bir ülke olduğumuzu ifade ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın sporu, sporcuyu önemseyen vizyonunun ve bu anlamda son 18 yılda ortaya konan yatırımların başka bir ülkede örneği yok. O yüzdendir ki satrancıyla, basketboluyla, voleyboluyla, futboluyla çıtayı hep yükseklere koyacağız. Günümüz dünyasındaki gençleri başka yöne davet eden, dezavantajlı olarak gördüğümüz konular var. Ama buna rağmen gençlerimizde sporun her branşına özel bir ilgiyi görüyorum. İnşallah bu ilgiyi hep yukarılara taşıyacağız ve spordaki iddiamızı da madalyalarla, şampiyonluklarla ileriye götüreceğiz. Dünya Satranç Günü’nde de burada son derece önemli bir aktivite gerçekleştiriyoruz. “Maskeni tak, mesafeni koru, hamleni yap” sloganıyla düzenlenen bu etkinliğe katılan sporcularımıza ve büyükustamız Kübra Hanım’a teşekkür ediyorum. Tüm sporcularımıza başarılar diliyorum. Bakanlığımız her daim 7-24 her birinin hizmetinde olmaya devam edecek.”

“YENİ NORMALDE AYNI COŞKUYLA SAHALARA İNECEĞİZ”

Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay da, uzun bir aranın ardından böyle özel bir etkinlik gerçekleştirmekten duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Tulay, “Türk sporunun merkezi olan bu alanda aylar sonra böyle bir faaliyette bulunmak bizler için çok kıymetli. Biz 16 Mart’tan itibaren “evde kal, hareketsiz kalma” dedik ve “evde kal satrançla kal” diyerek yolumuza devam ettik. Şimdi artık yeni normalleşme sürecinde yavaş yavaş sahaya çıkacağız ve yolumuza aynı coşkuyla devam edeceğiz. Bugün de burada ilk faaliyetimizi yapıyoruz. Çok özel bir günde; 20 Temmuz Dünya Satranç Günü’nde bir aradayız. Her zaman olduğu gibi yanımızda olduğunuz için gerçekten müteşekkiriz. Sayın Bakanım Türk sporu sizinle daha güçlü, Türk satrancı sizinle çok daha büyük. Ve bu çocuklarımız da aylar sonra sanki ilk kez turnuvaya katılacakmış gibi çok heyecanlılar. Bu imkanı bize sağladığınız için tüm yönetimim adına size çok teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

BAKAN KASAPOĞLU’NA ANLAMLI HEDİYE

Tulay, konuşmaların ardından Dünya Satranç Günü anısına, Bakan Kasapoğlu’na özel bir hediye de takdim etti. TSF Başkanı, Kasapoğlu’nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile çekilmiş bir fotoğrafını bakana sundu. Tulay ve Kasapoğlu konuşmalarının ardından etkinliğe katılan sporcularla hatıra fotoğrafı da çektirdi. Sporculara ayrıca, bu özel günün anısına satranç takımları da hediye edildi.

18 SPORCUYA KARŞI SİMÜLTANE GÖSTERİ MAÇI

Etkinlikte ise, Avrupa şampiyonu ve dünya gençler ikincisi Kadın Büyükusta(WGM) Kübra Öztürk, 18 sporcuya karşı simültane gösteri maçı yaptı. Kadın Büyükusta Öztürk, pek çoğu miniklerden oluşan sporcularla yaptığı maçları, bir süre yapılan karşılıklı hamlelerin ardından beraberlik ilan ederek noktaladı. Öztürk bu hareketiyle Dünya Satranç Günü’nde minik oyunculara büyük bir jest yapmış oldu.

SIKI TEDBİRLER ALINDI

Pandemi sürecinde etkinliklerine ara vermeden devam eden TSF, Dünya Satranç Günü’nde de maske, mesafe ve hijyen kurallarını unutmadı. Etkinlik için, TSF ve T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı her türlü sağlık önlemini aldı.

Kadın Büyükusta Kübra Öztürk’ün gerçekleştirdiği simültane gösteride, sporcuların yer alacağı masalar üçlü grup şekilde hazırlandı. Her grupta bulunan beş masa arasında en az 2 metre olacak şekilde mesafe konuldu.