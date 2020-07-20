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Ediz Kaan Halkbank ailesine katıldı
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EDİZ KAAN HALKBANK AİLESİNE KATILDI

Ediz Kaan Halkbank ailesine katıldı

Ediz Kaan Halkbank ailesine katıldı.

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 Önümüzdeki sezon Halkbank forması giyecek isimler arasında milli voleybolcu Ediz Kaan Fırıncıoğlu da katıldı. 27 yaşındaki pasör çaprazı Ediz Kaan, geçtiğimiz yıl Bursa Büyükşehir Belediye forması altında etkili bir performans sergilemişti.

 Halkbank ailesine katılmanın, kendisini mutlu ettiğini ifade eden Ediz Kaan Fırıncıoğlu, duygularını şöyle dile getirdi: “Türk ve Avrupa voleybolunda sayısız başarılara imza atmış, böyle organize bir takımın bünyesinde olmak, beni iki kat motive ediyor. Nasıl motive olduğumu gösterme zamanının gelmesini sabırsızlıkla bekliyorum.” Pandemi ile mücadele içinde olunması nedeniyle sezonun zor geçeceğini dile getiren Ediz Kaan, “Alınan önlemleri taviz vermeden uygulayarak çalışıyoruz. Uzun süren ara nedeniyle çektiğimiz voleybol hasretini antrenmanlara sarılarak gideriyoruz. Bu sezon Lig, Türkiye Kupası, Balkan Kupasından sonra Challenge Kupası’na talip olacağız. Voleybolseverlere güzel bir voleybol izlettireceğimize inanıyoruz” diyerek sözlerini tamamladı.

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