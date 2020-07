Ankaragücü Seferberliği

Süper Lig'in dibine demir atan MKE Ankaragücü; üzüyor, düşündürüyor...



Günü kurtaran proje ve çözümler yüzünden istikrarı yakalayamayan, camianın beklediği başarılardan uzak kalan, hem ekonomik anlamda düzlüğe çıkamayan hem de teknik adam tercihinde hata yapan sarı-lacivertliler için zor günler yine kapıda...

Bu bir eleştiri yazısı değildir. Mevcut yönetimin samimiyetini ve iyi niyetini yakından gören bizler için bu zaten mümkün değil! Ama...

Koronavirüs tüm dünyada ve her alanda kendini pek çok açıdan hissettirdi, hissettirmeyi sürdürüyor. En çok da ekonomik yönden...

Ankaragücü yönetimi kentin neredeyse tüm idarecilerini, önde gelen siyasileri ve sivil toplum kuruluşlarını art arda Beştepe'de bir araya getirerek önemli bir destek aldı. Bu gövde gösterisi aynı zamanda son yıllarda spor dünyasında yapılan en organize hareketti. Basın mensuplarının yer almadığı buluşmalar büyük bir titizlik ve gizlilikle ayarlandı, gerçekleştirildi. Bunu alkışladık.

Ankaragücü'nün cebindeki delik öylesine büyük ki gelirler, destekler kasaya girmeden uçup gidiyor.

Transfer yasağı endişesini derinden hisseden camiada geçtiğimiz hafta 'Yanımızda Ol' isimli bir SMS kampanyası başlatıldı... Kampanyanın daha etkili başlaması için bir ön çalışma ya da duyuruların yapılması gerektiğini savunanlar oldu. Ankaragücü Kulüp Başkanı Fatih Mert her konuda Ankara medyasının yanında yer alıyor. Yoğun gündemi içinde de kimseyi ayırt etmeden röportaj ya da söyleşi imkanı tanıyor. İşte tam da bu noktada başkentin gazetecilerini Tandoğan tesislerinde bir araya getirip hem sohbet imkanı tanınsa hem de gazeteler ve internet sitelerinden bu proje duyurulsa, tanıtılsaydı çok daha etkili olabilirdi diye düşünüyorum.

Tüm bunları konuşuyor, yazıyoruz ama yönetimin içinde bulunduğu durumu asla görmezden gelemeyiz... Bir enkazı teslim aldılar... Daha önce yönetilmeyen bir süreçle karşı karşıya kaldılar... Hayatın her alanında, her sektöründe koronavirüs bahane edilirken, Ankaragücü yönetimi bu bahaneye de sığınmadı... Kulübü rahatlatma adına adımlar atan yönetim için sahadaki takımın gösterdiği performans da büyük bir hayal kırıklığı...

Bilinen bir durumdur; son haftalarda özellikle alt sıralarda yer alan takım futbolcuları yeni dönemde kendini Süper Lig'de tutacak transferler için ekstra bir efor sarf eder. Hele rakip de şampiyonluk yaşamış bir camia ise... İşte Trabzonspor maçı böyle bir maçtı ama 3 günde takımı bambaşka bir seviyeye getirdiğini iddia eden teknik ekip için Alanyaspor maçı ders olmuştur mutlaka.

Her zaman söylediğimiz konuların başında gelir: MKE Ankaragücü bu kent için önemli bir markadır, maç günleri kent ekonomisine katkı sağlanan günlerdir, heyecandır, sevdadır...

Ama Ankaragücü bu kentin aynı zamanda kalp sızısıdır...

Göztepe, Galatasaray, Antalya ve Denizlispor maçları ile sezon sona eriyor. Kayserispor, Kasımpaşa, Antalya ve Gaziantep gibi takımların yükselişini görünce Ankaragücü için daha iyisini bekliyor ve temenni ediyoruz...

Dileyelim sezonun kalan haftaları mucizelerin, kalıcı çözümlerin ve daha güçlü bir Ankaragücü'nün müjdesini versin.

Sağlıcakla kalın...



Ilıkan’ın örnek alınası davranışı



Bugüne kadar pek çok gazete ve dergide görev aldım. 2005 yılından bu yana ise yaygın gazetelerin Ankara eklerinde mesaideyim. Kenti ilgilendiren her konuda haber ve röportaj peşinde koşarken her kesimden insanla buluşma, görüşme olanağım oldu, oluyor. Geçenlerde bu çerçevedeki ziyaretlerimden birinde, bugüne kadar rastlamadığım bir görüntüye tanık olmam beni çok sevindirdiği için paylaşmak istedim.

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi MHP Grup Başkanvekili Murat Ilıkan ile sohbet için makamındaydım. Odayı süsleyen objeler arasında bulunan formalar dikkatimi çekti. Kenti yakından takip eden isimlerin başında gelen Ilıkan, hem Ankaragücü hem de Gençlerbirliği formalarını odasına asmıştı. Bu çok anlamlı bir mesajdı.

Başkentin iki güzide kulübü arasındaki rekabet sportif anlamda doğal olarak hep var olsa da, dostluk açısından ayrılmaz bir bağ da mevcut.

O bağ, Ankara'yı özel kılan, şanslı ve şanlı yapan bir olgudur.

Odasını Gençlerbirliği ve Ankaragücü formaları ile süsleyen Murat Ilıkan, hem bu şandan payını almış hem de iki kulüp arasındaki dostluğu perçinlemiş...

Örnek olası, örnek alınası bu davranış…

Salon sporlarında güçlü ve iddialılar



BOTAŞ Spor, OGM Ormanspor ve PTT Spor tıpkı Ziraat Bankası, Halkbank, Karayolları ve Türk Telekom gibi Ankara'nın spor sevdalısı çocukları, gençleri için çok kıymetli...

Son dönemde büyük bir atılım yaptıklarını sadece sosyal medyadan takip edebildiğimiz özellikle BOTAŞ Kadın Basketbol Takımı ile PTT Kadın Voleybol Takımı çok önemli isimleri takımlarına kazandırıyor. Geride kalan sezon beklentileri karşılayamayan iki camianın önümüzdeki sezon başkente büyük heyecan getireceğini görüyor ve umuyoruz. Hazırlıklarını devam ettiren tüm başkent kulüplerine başarılar dileyelim...

ORHAN KEMAL ERKILIÇ - MİLLİYET