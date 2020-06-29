Halı Sahalar Ne Zaman Açılacak?

Halı sahaların ne zaman açılacağı ile ilgili kesin bir tarih olmadığını belirten Bahadır Bulut, sözlerine ‘’Bu konu ile ilgili güzel çalışmalarımız var. 1 Haziranda atılan normalleşme adımlarıyla beraber halı sahalarımızı açmıştık ama sonradan il valileri tarafından yayınlanan genelgeler ile tekrar kapandı. Yapılan sporlar temasa dayalı olduğu için ortalama 4 aydır kapalıyız. Elimizden gelen şeyleri yapmaya çalışıyoruz ama Pandemi Kurulu’nun takdirine kalmış bir şey, onlar onay vermedikçe açılması mümkün değil. Şu an için öngörebildiğimiz tarih 2. Ve 3. Liglerin oynanmaya başlamasıyla beraber 15-18 Temmuz tarihleri.’’ Şeklinde devam etti.

‘’Tedbirlerimizi alarak faaliyete geçmek istiyoruz’’

‘’Türkiye’de ortalama 20.000 tane halı saha var, hepsi eğlence amaçlı spor merkezi olarak geçiyor. Bu dönemde alabildikleri bir destek olmadı, çoğu kira ödüyor, gerginlikler çıkmaya başladı artık. 1 Temmuzda düğün salonlarının açılması ile ilgili genelge yayınlandı İnşallah biz de o genelgeye dâhil olabiliriz ama biraz uzak duruyor bu ihtimal de. Süper Lig bile çok büyük tedbirler ile oynanıyor şu an biz de en kısa zamanda o tedbirleri alarak faaliyete geçmek istiyoruz, bunun için de bakanlıklarımıza başvurularımızı yaptık.’’

‘’Aceleci davranmayalım’’

‘’Halı sahalardaki tek üst kuruluşuz, 81 ilimize de temsilcilerimizi atadık. Özerklik için yola çıktık şu an buna da çok az bir süre kaldı. Halı saha işleten arkadaşlarımıza seslenmek istiyorum; sağlık her şeyden önce geliyor lütfen aceleci davranmayalım. Biz elimizden geleni yapıyoruz, destekleriniz sesimizin daha yüksek çıkmasını sağlayacaktır. Bizi takipte kalın.’’

KLASSPOR ÖZEL HABER - GÜLCE KAHRAMAN