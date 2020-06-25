Yayıncı, Kulüplerden Bir İndirim Daha İstiyor!

Geçen yaz uzun süren görüşmelerin ardından yüzde 18'lik bir indirimi Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve kulüplere kabul ettiren yayıncı, bir indirim daha istiyor. Yayıncı bu kez pandemi sürecini de öne sürerek, yüzde 30'luk bir indirim talep ediyor.

Talebin olumsuz karşılanması halinde yayıncının gelecek iki sezon devam edip etmemeyi masaya yatıracağı öğrenildi.

123 milyon dolarlık indirim isteniyor

2016'da ihaleyi 500 milyon dolar artı KDV ile kazanan beIN Sports, 2017'de dolar kurunu da 3.26-3.36 arasında sabitlemişti. Geçen yılın ağustos başındaysa yayın ihalesi bedelinde 90 milyon dolarlık bir indirim yapılırken, dolar kuru da bu kez 5.80'e sabitlendi.

Halihazırda 410 milyon dolar olan yıllık yayın gelirinde yüzde 30'luk bir indirim daha olursa kulüpler 123 milyon dolar daha kaybedecek. Bu da yıllık yayın ihalesi tutarının 287 milyon dolara gerilemesi demek.

5 yıllık haklarını aldı

Yayın ihalesini yapma yetkisi halihazırda TFF'de bulunuyor. TFF ile beIN Sports'un bağlı olan Digitürk arasında Kasım 2016'da yapılan ihale sonunda 5 sezonluk anlaşma imzalanmıştı.

2017-2018, 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021 ve 2021-2022 sezonlarını kapsayan sözleşme 500 milyon dolarla başlayıp 410 milyon dolara geriledi. Şimdi yayıncının yeni indirim talebi kabul edilirse bu rakam 287 milyon dolara kadar inecek. Kulüpler sadece indirimle değil ayrıca dolar kurunun sabitlenmesi nedeniyle de son 3 yılda kayıplar yaşadı.

Bakan devreye girdi bir ödeme yapıldı

Pandemi süreciyle birlikte ligler durunca yayıncı da ödemeleri durdurmuş ve bu du kulüpleri çok zor durumda bırakmıştı. Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu'nun devreye girmesiyle geçen hafta 103 milyonluk ödeme yapıldı. TFF Başkanı Nihat Özdemir, Mayıs başında yaptığı açıklamada kulüplerin 588 milyon liralık alacağı bulunduğunu belirtmişti.

TFF 1. Lig ile birlikte Süper Lig'in tüm yayın hakları Digitürk'te bulunuyor. Yayın ihalesinde indirim talebi konusunda Digitürk'e de görüşlerini sorduk. Ancak henüz bir yanıt alamadık.

KAYNAK: AJANSSPOR.COM