Erkan Yalçın: En iyi dönemi yaşıyoruz

Erkan Yalçın, yaptıkları işin mutluluk verdiğini belirterek "Yürekten sporcularımızın hepsini, bütün sporcular bizim sporcularımızdır. Asıl emektarlar antrenörler. Onlarla beraber sporcularımızın aileleri var. Bütün Türkiye'de ki bütün yüzme ailesine teşekkürlerimi iletiyorum. Sporcuların hepsi yürekli çocuklar. Kocaman yürekleri var. Yaptığımız iş bize mutluluk veriyor. Böyle bir ekip ve böyle bir aileyle olmak motivasyon sağlıyor." dedi.

2024 yılında olimpiyatlarda madalya hedeflediklerini belirterek "Bizim Türkiye geneli 125 bin civarında lisanslı sporcu var. 2024'te inşallah madalya alacağız olimpiyatlarda. 2028' de de yüzde 90 madalyadır diyorum. Tarihimizde bugüne kadar A barajımızda yok. Hatalarımız olabilir, eksiklerimiz olabilir Türkiye'nin gelmiş geçmiş en iyi dönemini yaşıyoruz. Bizi izlemeye devam edin. Benim ekibim dünyadaki ilk 5 ekipten birisi. Bugün bu başarı onların. Bizler yönetmekle sorumluyuz. Hiçbir sportif karara karışmıyorum. " ifadelerine yer verdi.

Belirli illerin dışında havuz sıkıntısı yaşamadıklarını belirten Erkan Yalçın, "85 tane havuzdan 72 tanesi aktif bir şekilde kullanılmakta. Genel anlamda belirli illerin dışında havuz sorunu yok. Havuzlar yeniden yapılacak ve sıkıntıları ortadan kaldıracağız. " şeklinde konuştu.

İnsan sağlığının her şeyden daha önemli olduğunu vurgulayarak "Ana okulundan itibaren yüzme sporunun zorunlu olmasını istiyoruz. Yüzme sağlık demek. Bugün her şeyden önemlisi can sağlığı diyoruz. Olimpiyatlar bugün olmuş yarın olmuş bizim için fark etmiyor. İnsan sağlığından daha önemli birşey var mıdır. Evde kara çalışmalarımızı yapıyoruz. Bu süreç bitsin herkesi yüzmeye çağırıyoruz." açıklamasında bulundu.