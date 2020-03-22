Korona'nın futbol ekonomisine etkisi nasıl olacak?

Koronavirüs ile mücadele kapsamında birçok alanda kısıtlamalara gidiliyor ve virüsün bulaşıcılık etkisini azaltmak için spor organizasyonları ya bir bir ertelenmeye devam ediyor.. EURO 2020’nin 2021 yılına ertelenmesi ile UEFA’nın yaklaşık 3 milyar Euro kaybedeceği ileri sürülürken, Türkiye’de ligler önce seyircisiz devam edecek denirken gelen tepkilerin ardından Türkiye’deki spor müsabakaları için de erteleme kararı alındı. Bu sezon başında yürürlüğe giren ‘Takım Harcama Kriterleri’ ile her bir birim gelirin önem kazandığı futbol endüstrisinde ortaya çıkan belirsizlik, takımlara ekonomik anlamda yıkıcı bir etkiye neden olabilir.

Korona'nın bulaşıcılığı gibi ekonominin de bir bulaşıcılığı söz konusu olmaya başladı. Kötü bir haberin ekonomideki etkisi bulaşıcı etki yapıyor ve habere konu sektör ile beraber o sektörün yan dallarında da hasar oluşturuyor. Liglerin seyircisiz oynanması ile ertelenmesi arasında gelir anlamında ciddi bir farkın olduğunu söylemek lazım. Liglerin kapalı kapılar ardında oynanmaya devam etmesi durumunda; · Satılan kombine biletlerin iadesi, maç günü satılacak biletleri satılamaması, maç günü stada gelecek taraftarların lisanslı ürün satışları, stadyum içi satışlar, bu kalemler gelire dönmeyecek ve kulüp kasasına hiç girmeyecekti. Erteleme ise başka sorunları doğuracak ancak seyircisiz oynamadan daha az yıkıcı etki yaratacak.

Öte yandan virüs nedeniyle liglerin ertelenmesi üzerine borsada işlem gören kulüpler dibe vurmaya başladı. İtalyan ekiplerinden Juventus'un hisseleri yüzde 50 değer kaybederken, Dortmund, M. United ve Lyon da borsada çöküş yaşadı. Türkiye'den Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor borsada yüzde 50’ye yakın değer kaybı yaşadı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (COVID-19) salgını sebebiyle Belarus Ligi hariç Avrupa'daki tüm futbol ligler ertelendi. Avrupa'nın dev takımları salgın nedeniyle ekonomik olarak çıkmaza girdi. KPMG Football Benchmark ekibinin araştırmasına göre; koronavirüs sebebiyle liglerin ertelemesi üzerine borsada işlem gören kulüpler dibe vurdu. İtalyan devi Juventus, koronovirüs salgını nedeniyle borsada en çok kayıp yaşayan kulüp oldu. Siyab-beyazlılar, salgının başladığı günden bu yana borsada yüzde 50 değer kaybetti.