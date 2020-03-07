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OGM Ormanspor- Türk Telekom Maçı Sonrası Burak Gören'den Açıklamalar
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OGM ORMANSPOR- TÜRK TELEKOM MAÇI SONRASI BURAK GÖREN'DEN AÇIKLAMALAR

ING Basketbol Ligi 22. hafta mücadelesinde OGM Ormanspor evinde Türk Telekom'a 82-64 mağlup oldu. Maç sonrası Türk Telekom Antrenörü Burak Gören karşılaşmayı değerlendirdi.

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ING Basketbol Ligi 22. Haftasında Ankara Spor Salonunda OGM Ormanspor'un ev sahipliği yaptığı karşılaşmada Türk Telekom, OGM Ormanspor'u 82-64 yendi.

Karşılaşma sonrası Türk Telekom antrenörü Burak Gören açıklamalarda bulundu. 

''ZORLANIYORUZ. HEM KADRO ANLAMINDA HEM DE MAÇLARIN ARKA ARKAYA GELMESİ İTİBARIYLA''

Türk Telekom antrenörü Burak Gören, galibiyet sonrasında ;

''Çok yoğun bir tempodan geçiyoruz. Biz son 6 ayda avrupa kupasıyla birlikte ligi de devam ediyoruz, Türkiye kupasına da devam ediyoruz. Tabi her 3 günde 1 maç oynuyoruz. Kesinlikle bir şikayetimiz olduğu için değil ama artık sona geldikçe maçların şiddetinin artması ve oyuncuların üzerinde ki yükle birlikte sakatlarımız var. Özellikle Kyle Wiltjer, Muhammed Baygül ve C.J. Harris gibi rotasyonumuzun 3 tane oyuncumuz bugün kadroda değildi. Onlarsız oynadık. Bunu herhangi bir özür olsun anlamında söylemiyorum ama tabi zorlanıyoruz hem kadro anlamında hem de maçların arka arkaya gelmesi itibarıyla. Bugün ama diğer oyuncular gerçekten hem ciddiyetleriyle hem iş ahlaklarıyla maçın başından sonuna kadar maçı çok istediklerini gösterdiler. Çokta konsantre bir oyun oynadık.Özellikle ilk yarıda oynadığımız maçta Ormanspor'a kaybetmiştik. Bugün hem o maçın rövanşını aldık hem ciddi oyunumuzla hem de iyi basketbolumuzla önümüzde ki günler içinde sakatlıklara rağmen önemli bir galibiyet aldık. Ligde tabi play off puanında devam ediyoruz. Bu galibiyet önemli, ligde alınan her galibiyet bizim önemli. Tabi bununla birlikte de çarşamba günü Beşiktaşla rövanş maçımız var Avrupa Şampiyonlar liginde. Dolayısıyla her iki kulvarda da başarılı olmanın yollarını alıyoruz.'' açıklamalarında bulundu.

 

HABER: PELİN KAYA 

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