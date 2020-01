Taekwondo Şampiyonası Açılış Seremonisi yapıldı

77 ilden 699 kulüp ve 2511 sporcunun mücadele ettiği şampiyona için Taha Akgül Spor Salonu'nda düzenlenen açılış törenine, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Devlet Denetleme Kurulu Başkanı Yunus Arıncı, Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Keçiören Kaymakamı Uğur Bulut, Gençlik ve Spor Bakanlığı yetkilileri, Türkiye Taekwondo Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeleri, davetliler, hakemler, antrenörler, sporcular ve aileler katıldı.



Açılış töreninde Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok ve Federasyon Başkanı Metin Şahin birer konuşma gerçekleştirdi. Daha sonra ise Bakan Kasapoğlu ve beraberindekiler dereceye giren sporculara madalyalarını takdim etti.



BAKAN KASAPOĞLU: “TOKYO’DA SİZLERDEN UMUDUMUZ ÇOK BÜYÜK”



Açılış töreninde konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Bu ülkenin şanlı bayrağını her daim göklerde dalgalandıran ve dalgalandıracak gençler var" ifadelerini kullandı.



Bakan Kasapoğlu, "Gençler ve sporcularla beraber olmak bizim için ayrı bir mutluluk, ayrı bir heyecan. Bugün burada geleceğin yıldızları, geleceğin şampiyonları var. Bu ülkenin şanlı bayrağını her daim göklerde dalgalandıran, dalgalandıracak gençler var. Biz siz değerli gençlerimiz ve sporcularımızla gurur duyuyoruz, gurur duyacağız. Bugün taekwondoya gönül vermiş, taekwondo için hem ülkemizde hem uluslararası alanda çalışan alın teri döken ve milletimiz adına büyük ümit beslediğimiz değerli sporcularımızla beraberiz. İnşallah federasyon başkanımızın da ifade ettiği gibi, 2020 Tokyo'da sizlerden ümidimiz, umudumuz çok büyük. İnanıyoruz ki sizler de bizleri bugüne kadar hiç mahcup etmediğiniz gibi bundan sonra da hiçbir şekilde mahcup etmeyeceksiniz" diye konuştu.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın spora ve sporcuya verdiği değeri hatırlatan Bakan Kasapoğlu, "Sadece sözde değil, icraatlarıyla Büyükşehir Belediye Başkanlığından itibaren gerek sportif yatırımlar gerek sporcuya verilen önem hepimizin malumu. İnşallah bundan sonraki süreçte de sporun her branşıyla, sporcularımızla, federasyonlarımızla, kulüplerimizle, bu yolda yürüyeceğiz. İnanıyoruz ki 2019 yılında pek çok başarıyı hep birlikte yaşadık, hep birlikte gururlandık, hep birlikte sevindik ve inşallah bu başarıları 2020 Tokyo'da yine pek çok branşımızda zirveye taşıyacağız ve taçlandıracağız. Ümidimiz 2020 Tokyo ve sonrasında her branştan sporcularımızda yarınların güçlü Türkiye'sine, her alanda zirveye oynayan Türkiye'ye katkı sağlamak. Amacımız, bu şanlı milleti her daim mutlu kılmak" dedi.



BAŞKAN ŞAHİN: “BAŞARIMIZ BİR TAKIM ÇALIŞMASININ TEZAHÜRÜDÜR”



Açılış konuşmasını yapan Federasyon Başkanı Metin Şahin ise yaptığı konuşmada büyük ve önemli bir şampiyonaya evsahipliği yaptıklarının altını çizerek, “77 ilden 699 kulüp ve 2511 sporcunun katılımıyla Türkiye Gençler Taekwondo Şampiyonasını gerçekleştiriyoruz. Bu rakamlarla ne kadar büyük bir camia olduğumuzu bir kez daha ortaya koyuyoruz. Şampiyonada mücadele eden herkese teşekkür ediyor, başarılar diliyorum. Biliyorsunuz bu sene gençler kategorisinde Dünya Şampiyonası gerçekleştirilecek. Biz de bugünden bunun çalışmalarını yapıyoruz. Türkiye Gençler Taekwondo Şampiyonasında şampiyon olan sporcularımız 18-20 Şubat'ta İsveç'de yapılacak Başkanlık Kupasına doğrudan vize alacak. İlk 8'e girecek sporcularımız ise 03-07 Şubat tarihinde yapılacak 7. Uluslararası Türkiye Açık Taekwondo Turnuvasında ülkemizi temsil edecek. Burada başarılı olan sporcularımız yine Başkanlık Kupasına katılabilecek. Ve yine daha sonra takipleri yapılarak en kuvvetli milli takımımızı oluşturmaya gayret edeceğiz” diye konuştu.



Verdikleri destekler nedeniyle Cumhurbaşkanı Sn. Recep Tayyip Erdoğan ile Gençlik ve Spor Bakanı Sn. Mehmet Muharrem Kasapoğlu olmak üzer devletin tüm kademelerine teşekkür eden Başkan Şahin, “Burada mücadele eden gençlerimiz yarının olimpik sporcu adaylarıdır. Bugün olimpiyatlara katılacak sporcularımızın hepsi bu süreçlerden geçti. Bildiğiniz gibi 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunlarına kadınlarda tam kadro katılmayı garantileyerek tarihi bir başarı elde ettik. Erkeklerde de 2 sporcumuzun Nisan ayında yapılacak kıta elemesinde Tokyo’ya vize alması için çalışıyoruz. Paralimpik oyunlarda ilk defa yer alacak Para Taekwondo da ise 6 kotanın tamamını alabilen tek ülke olmanın gururunu yaşıyoruz. Olimpiyat takviminde yer aldığı günden bu yana hiçbir olimpiyatı madalyasız geçmeyen Federasyonumuzun 2020 Tokyo’da da ülkemizi en iyi şekilde temsil ederek onurlandıracağına inanıyorum. Olimpiyat yolunda elde edilen bu önemli başarılar tam bir takım çalışmasının tezahürüdür. Spora destek veren ve her zaman sporcunun yanında olan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde ve Sayın Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu olmak üzere Gençlik ve Spor Bakanlığımızın büyük katkıları vardır. Gençlik ve Spor Bakanlığımız, olimpik süreçte her zaman bizimle olduğunu hissettirdi ve sporcularımıza destek konusunda azami desteği sağladı. Sayın Cumhurbaşkanımıza, Bakanımıza ve ekibine destekleri için camiamız adına teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.