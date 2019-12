Ankaralılar bu maçı kaçırmaz!

Halkbank dünya devini ağırlayacak...

Ankara’nın voleyboldaki en önemli markası Halkbank, Şampiyonlar Ligindeki üçüncü maçında Rusya’nın Şampiyon ‘karakterli takımı’ Zenit Kazan takımı ile karşı karşıya gelecek.

Başkent Voleybol Salonundaki bu önemli randevunun tarihi 18 Aralık Çarşamba. Maçın başlama saati 17:30. Mücadeleyi, Avrupa’nın en kıdemli hakemlerinden Sabine Witte (Almanya) ile tecrübeli hakem Vladimir Simonovic (Sırbistan) yönetecek.

Zenit Kazan’dan korkmuyoruz

Başkent ekibinin en küçük fakat yetenekli oyuncusu Efe Bayram, maçla ilgili düşüncelerini aktarırken, Zenit Kazan’dan korkmadıklarını söyledi.

Clark Kent’e (Süpermen) benzerliği ile de dikkati çeken 2002 doğumlu genç yetenek, çok hırslı ve galibiyet istiyor.

“Kazan karşılaşması, gruptaki mücadelemizi sürdürmek ve iyi bir hava yakalamak için çok önemli” diyen Bayram, “Seyir zevki çok yüksek, kaliteli ve uzun rallilerden oluşan bir maç bizi ve Ankara seyircisini bekliyor. Bu gösteriden mahrum kalmamaları için Ankaralı voleybolseverleri Başkent Voleybol Salonuna bekliyoruz” dedi.

Karşılaşmanın çok zor geçeceğini, basit hataların telafisinin olmayacağını iyi bildiklerini ifade eden Efe Bayram, kendi adına hazır olduğunu, rakipten çekinmediklerini, çünkü birbirlerine güvendiklerini dile getirdi.

“Takımın Süpermeni” Efe Bayram son olarak şunları söyledi:

“Söylediğiniz gibi, takımın Supermeni olarak bu mücadelede elimden gelen her şeyi yapacağım. Her top, her sayı için savaşacak ve takımıma olabildiğince katkı ve pozitif enerji katmaya çalışacağım.”

Maç öncesi notlar…

Halkbank ANKARA ve Zenit Kazan, grup aşamasında 4.kez eşleştiler. Rus ekibi, Halkbank’ın Avrupa’da en çok karşı karşıya geldiği takım unvanını taşıyor.

Halkbank ANKARA yine 1500’den fazla öğrenciyi kulüp imkanlarıyla salona getirip voleybolla buluşturacak.

Halkbank’ın eski oyuncusu Tsvetan Sokolov, başka bir forma altında ilk kez Ankara’yı ziyaret edecek.

Ankara ekibinin en genç oyuncusu 2002 doğumlu Efe Bayram. En yaşlı oyuncusu ise 1984 doğumlu Hasan Yeşilbudak. Yeşilbudak 18 yaşında sahalarda boy gösterirken, Bayram yeni doğmuştu.