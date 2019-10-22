TED Ankara Kolejliler 84 - 61 Darüşşafaka

mamladı.
Salon : Ankara S.S. (Küçük Salon)
1.Periyot: 24-15
2.Periyot : 40-27
3.Periyot : 64-48
4.Periyot : 84-61
TED Ankara Kolejliler : Yavuz Güvenç, Alperen Ercan 13, Can Sayın 1, Eren Taşçı 19, Kerem Sarıaslan 3, Arif Talha Çeliker 2, Ege Berk Cangal, Eyüp Can Öncü 21, Erim Özdemir 10, Cihat Mertali Dalgalı 15
Darüşşafaka: Yakup Evren Ekinci 9, Ege Özçelik 4, Said Emre Yosmaoğlu 12, Cenker Öder 2, Hasan Efe Uzun 6, Efe Sarıca 6, Burak Tuğberk Altıntaş 5, Can Mert Piker 5, Ömer Taha Sertakar, Enes Doruk Tüzün 3, Alp Kepenç 3, Mahmut Can Çelik 6
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