Alt Ligler programında neler konuşuldu?

Klasspor TV ekranlarında her Salı yayınlanacak yepyeni bir program olan Alt Ligler programında tüm Ankara takımları konuşuldu.

Programda yer alan Futbol Akademi scouting kurumsal iletişim direktörü ve Ankara temsilcisi Gökalp Metin, Futbol akademi scouting sistemiyle ilgili, "Brezilya, Uruguay gibi ülkeler ülke ülke, Afrika kıta olarak takip edilir. Arkadaşlar maçları izlerler, not alırlar ve şef scout'a gönderirler. Her futbolcu en az 5 maç izlenir ve kulüplere önerilir" açıklaması yaptı. Metin, four corner sistemiyle ilgili olarak, "Oyuncuların fizik, psikolojik, mental ve teknik olarak incelenmesini içeriyor. İngiltere'de ortaya çıkan bir sistem" dedi. Metin, " 2 scouting sistemi var. Birincisi, genç oyuncuların izlenip, not alınması şeklinde, diğeri ise üstü tozlanan futbolcuları tekrar ortaya çıkarmak. Bunun Türkiye'de örneği Suat Kaya'dır." dedi.

Altındağ Belediyespor değerlendirmesi

TFF 3. lig 3. grupta mücadele eden Altındağ Belediyespor 8 puanla 8. sırada bulunuyor. Programda, "Altındağ Belediyespor diri ve güçlü bir takım. Çubuk'ta oynuyor maçlarını. Tesis sıkıntıları mevcut. Aktepe'deki heyecanı bulamadı Altındağ. Çubuk'a çağrıda bulunalım, desteklesinler. Nazilli deplasmanında kaybetselerde Altındağ iyi bir takım. Erken gol yediler, 2. gol zaten penaltıydı ve yarım saatte 3 gol yediler. İkinci yarıdaki performansı çok övüldü. Sivas Belediyespor'u iç sahada mağlup edeceklerini düşünüyorum." denildi.

Çankaya FK değerlendirmesi

TFF 3. lig 1. grupta 4 puanla 15. sırada bulunan Çankaya FK bölümünde, "Yeni el değiştiren bir kulüp. Trabzon'dan 4-5 kiralık oyuncuları var. Sistem oturtturulmaya çalışılıyor. Maçları kısır geçen bir ekip ama daha iyi olacaktır" denildi.

2. Lig Beyaz grup değerlendirmeleri

TFF 2. lig Beyaz grupta yer alan Bakspor ve Hacettepe bölümlerinde, "Bakspor, oyuncular yardımlaşıyor. Takım olarak gidip gelen kompakt bir takım. Bireysel hatalardan gol yediler. Gümüşhane maçında rakibi küçümsemiş olabilirler ve şanssızlık yaşadılar. Kendi oyunlarını yansıtamadılar sahaya" denilirken, Hacettepe kısmında "Deplasmanda 1 puan aldılar. İç sahada 2'de 0 yapıldı. 5 maçta 14 gol yediler ve çok genç bir oyuncu grubuna sahipler. 17. sırada bulunuyorlar ama Hacettepe, üst sıralara çıkacaktır. Sezonu geç açtılar, hazırlık dönemini ligde ki maçlarda atlattılar" denildi.

2. Lig Kırmızı grup değerlendirmeleri

TFF 2. lig Kırmızı grupta yer alan Ankara Demirspor ve Etimesgut Belediyespor dosyalarında ise, "Ankara Demirspor, liderin sadece 3 puan gerisinde. İç sahada 2'de 2 yaptılar. Deplamanda da iyi performans gösteriyorlar. Sakarya gibi önemli bir futbol kentinden 1 puan çıkardılar. Takım oynarken keyif alıyor ve veriyor. Etimesgut Belediyespor kısmında ise, "3 maçtır iç sahada yenilmeyen, geçen sezonun üstüne çıkmak gibi planları olan bir ekip. Ergene'yi 3-1 ile geçtiler. Bu hafta Uşak deplasmanında oynayacaklar. Oldukça genç ve iyi bir ekip kuruldu Etimesgut'ta" denildi.

Osmanlıspor ve Keçiörengücü kısmı

Osmanlıspor'un puan silme ve transfer yasağına rağmen çok genç bir kadrosu olduğunu belirten Metin, "U19 takımları çok iyi, Beykan ve Erdem iyi performans gösteriyorlar. Doğukan Efe ve Tamer Aşık gibi potansiyelli oyuncular mevcut. Teknik direktör değişikliğine giden bir Hatayspor'a karşı oynayacaklar ve galibiyet bekliyorum" dedi. Keçiörengücü kısmında ise, "29 maçtır Aktepe'de bileği bükülmeyen ve geçen sezon rekor puan toplayan oturmuş bir takım. Aktepe'de sentetiğin vermiş olduğu avantaj, deplasman maçlarında da handikap oluyor. Keçiörengücü, play-off'u zorlar" denildi.