Botaş spor sezon öncesi kahvaltı verdi

Botaş spor kulüp başkanı Dr. Kerim Taşkıran, sporcuları ve teknik heyeti selamlayarak açılış konuşmasına başladı.

35 Yıldır basketbola hizmet ediyoruz

Botaş spor kulüp başkanı Dr. Kerim Taşkıran, kadın basketbolunun 35 yıldır lokomotifi haline geldiklerini belirterek, "35 yıldır kadın basketbolunun lokomotifiyiz. Faaliyetlerimize Adana'da başladık. 2017 yılında Ankara merkezli bir kulüp olduk. Botaş, petrol ve doğalgaz faaliyeti yürüten kamu şirketidir. Kamu şirketi sorumluluğuyla sosyal sorumluluk projelerine yatırım yapmaktadır. Geçen sezon hedefimizi Euroleague'e katılmak olarak belirlemiştik. Nitekim ön eleme bile olsa hedefimizi gerçekleştirdik. Bu sene hedefimiz, Euroleague'de gidebildiğimiz yere kadar gidebilmek.

Takım kaptanı Büşra Akbaş oldu

Botaş spor kulüp başkanı Dr. Kerim Taşkıran, "Bu sene altyapıdan beri bizimle olan Büşra Akbaş'ı kaptan olarak ilan ediyorum. Botaş'ın, altyapıya önem veren ve Milli takıma oyuncu kazandıran bir misyonu vardır. Büşra da bunun en iyi örneklerindendir. Rol model olacağına inanıyorum. Yine senelerdir Milli takımımıza hizmet vermiş Quanitra'yı yardımcı kaptan olarak ilan ediyorum. Bu sene aramıza katıldı kendisi." açıklaması yaptı.

Menajer Gürkan Can: Aramıza yeni katılan oyuncular var

Botaş spor Menajeri Gürkan Can, bu sene Botaş'ın teknik kadrosunu basın mensuplarına tanıttı. Can, "Büşra, bizim geçen sene 2. kaptanımızdı. Guard pozisyonunda oynuyor. Hatice Pelin, 4 sene önce geldi bize ve bu sene A takımda yer alacak. Henüz 17 yaşında. Işılay ise 2 senedir bizimle ve 18 yaşında şu an. Ona da kendisini geliştirebileceği bir yıl diliyorum. Erdenay Topçu, diğer genç oyunculardan 1 yaş büyük. Geçen sene talihsiz bir sakatlık yaşadı. Bu sene yanımızda olacak. Şenay, 18 yaşında 1-2 numara pozisyonunda oynuyor. Melis, bitmeyen enerjisiyle bizimle. 3-4 numara pozisyonunda oynuyor. İnşallah bu sene daha iyi olacak. Cansu Köksal, bu sene aramıza katıldı ve milli oyuncu kendisi. 3 numaralı pozisyonda oynuyor ve Hatay'dan katıldı bize. Quanitra, takımda ki en tecrübeli isimlerden. Bu sene katıldı aramıza kendisi. Marina, uzun yıllardır Türkiye'de ve 4-5 numara pozisyonunda oynuyor. İzmit'te geçen seneyi geçirdi. Kelsey, Amerika Milli takımının oyuncusu ve geçen seneyi Beşiktaş'ta geçirdi. Skorer oyuncu ve aramıza katıldığı için mutluyuz. Fagbenle, üst seviyede Euroleague'de oynayan bir oyuncumuz ve kendisi İngiliz. Peddy ise şu an aramızda değil. Washington'da oynuyor şu an ve aramıza katılacak yarın. Ön eleme maçımızdan ötürü özel izin alarak gelecek." açıklamaları yaptı.

Taşkıran: Botaş spor, bir ailedir

Anadolu takımlarının ekonomik sıkıntılar çektiğini dile getiren kulüp başkanı Taşkıran, "Mersin, bu sene lige devam edemeyecek. Ekonomik sıkıntılar yaşayan Anadolu kulüpleri var. Biz Botaş olarak, takımımızın yanındayız. Sakatlık yaşanmadan güzel bir sezon diliyorum tüm takımlara. Aramıza yeni katılan oyuncularımıza tekrardan hoşgeldiniz diyorum. Asıl işimiz bu olmamasına rağmen, elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz ve oyuncularımızdan da başarı bekliyoruz. 3 senedir teknik ekibimiz bizimle. Sık sık teknik ekip değiştiren bir kulüp değiliz. Biz bir aileyiz ve bu kavramı boşuna kullanmıyoruz." dedi. Öte yandan Botaş spor yöneticileri de açıklamalar yaptı. Botaş Spor Başkanvekili Emre Bey, "Botaş ailesi terimi çok önemli. İçten söylüyorum sporcularımız bu ailenin birer ferdi." açıklaması yaparken, Genel sekreter Eliz Yılmaz ise "Sezonu güzel açtık. Dilerim kapanış yemeğimizi de hep beraber yaparız. Sakatlıksız güzel bir sezon diliyorum" dedi. Yönetim kurulu üyesi Mustafa Korkmaz ise, "heyecanlı maçlar bekliyorum. Başarı dolu bir sezon olmasını istiyorum" dedi.

Önümüzdeki sezon Yapracık'ta kendi salonumuzda maçlarımızı yapacağız

Botaş spor kulüp başkanı Dr. Kerim Taşkıran, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Taşkıran, bu sene ki hedefin ne olduğuna dair bir soru üzerine, "Sakatlık yaşanmadan bir sezon geçirmek istiyoruz. Lig ile ilgili bir korkum yok. Genelde ilk 4 takım içinde yer alıyoruz. Euroleague'de ilerleyebildiğimiz yere kadar ilerleyeceğiz" dedi. Taşkıran, kahvaltıya gelen basın mensuplarına teşekkür ederken, "Ankara spor medyası olarak sizlere teşekkür ediyoruz. Az sayıda kaldınız ve gereken desteği hep veriyorsunuz" dedi. Taşkıran, tesisle ilgili bir soruya da şu yanıtı verdi; "Maçlarımızı DSİ salonu'nda oynuyoruz. Geçen sene 2 salonda faaliyet gösteriyorduk. MTA ve Arena'da çalışıyorduk. Bu sene tüm takımları bir araya getirdik. Bizim kendi salonumuzu yapma amacımız var. DSİ'den kendi salonumuza geçeceğiz inşallah. Önümüzdeki sezon Yapracık'ta kendi maçlarımızı yapma isteğimiz var" açıklamalarında bulundu.

İlk defa Euroleague ön elemesi oynayacağız

Botaş spor Başantrenörü Ender Kaya ise, "Takımı beraber kurduk dolayısıyla sonuçlarına katlanabiliriz. 3 senedir güzel işler yaptık. 17 yıldır antrenörlük yapıyorum. Burası tam bir aile ortamı ve hizmet ettiğimiz tek şey spor değil. Kadınlarımızın kendi ayakları üstünde durmasını sağlıyoruz. İyi bir kadro kurduk ve ilk defa Euroleague ön elemesi oynayacağız. Ligde de ben bu takımın final oynayacağını düşünüyorum. Takımımızda genç oyuncular var ve sezon sonuna doğru daha iyi bir ivme kazanacağız." dedi.