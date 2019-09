Haftanın Nabzı Gündemi Sarstı

MKE Ankaragücü'nün eski futbolcularından ve Teknik direktörlük kariyerinde MKE Ankaragücü - Mardinspor - Zonguldakspor - Çorumspor - Konyaspor - Osmanlıspor - Boluspor - Mersin İdmanyurdu - Türk Telekomspor - Erzincanspor - Hatayspor - Ankara Demirspor ve Darıca Gençlerbirliği gibi takımlarda çalışmış olan Müjdat Yalman ve Klasspor Tv Genel Yayın Yönetmeni Bülent Atlas, haftasonu oynanan maçları değerlendirdi.

MALATYASPOR DAHA GÜÇLÜYDÜ

Müjdat Yalman, MKE Ankaragücü'nün kendi evinde aldığı 4-0'lık mağlubiyeti değerlendirirken, "Yeni Malatyaspor daha teknik ve güçlü bir takım. Ellerinden geleni yapmaya çalışan oyuncular vardı Ankaragücü'nde. Mesela İlhan, tam bir Ankaragücülü olmuş. Aydın'a gelen eleştiriler doğru ama alternatifsiz kadro var. Aydın'ı oynatmazsan kimi oynatacaksın. Taraftarın tepkisi her sene kendilerine söz verildiği için. Her sene transfer yasağı son gün açılıyor ne hikmetse. Ankaragücü'nün iyi bir defans hattı var ama orta saha ve forvet yok. İlerisi iyi olmadığından her türlü sıkıntı yaşanıyor. Maçı kazanamıyorsan, kaybetmeyeceksin. Kısa vadede yapılması gereken budur. En çok puan alınmaya çalışılmalı ilk yarı sonuna kadar." açıklaması yaptı.

BERKE ŞU AN İLK 11'İ KALDIRAMAYABİLİR

Berke'nin daha çok genç bir futbolcu olduğunu bahseden Yalman, "Kadro derin değil diye direkt ilk 11'e alınmamalı Berke. Yavaş yavaş alıştırılmalı, maçın son dakikalarında düzenli girmeli. 16 yaşında kaldıramayabilir şu an. 1 gol yenilince takım hemen oyundan düşüyor, Metin hocanın dediği gibi. Demek ki kırılgan bir takım." dedi.

MEHMET BAŞKAN TANSİYONU DÜŞÜRMELİ

Klasspor Tv Genel Yayın Yönetmeni Bülent Atlas, MKE Ankaragücü maçından hemen sonra kulüp başkanı Mehmet Yiğiner ile çok özel bir röportaj yaptığını belirterek "Şu an için yayınlamayacağım. Başkan çok özel ve gündemi sarsacak açıklamalar yaptı. Başkanın biraz ortamı yumuşatması lazım. Tansiyonu düşürmeli." açıklaması yaptı. Yalman ise konuyla ilgili "Başkan biraz topa basmalı. Ankaragücü hep Süper Lig'de olmalı. Devre arasına kadar tribün ve yönetim arasında barış sağlanmalı" şeklinde konuştu.

GENÇLERBİRLİĞİ HAVAYA GİRERSE ALANYA MAÇINI ALIR

Gençlerbirliği'nin Trabzonspor önünde ligdeki ilk puanını almasıyla ilgili konuşan Yalman, "Gençlerbirliği'nin o kadar iyi bir kadrosu yok. Yedekten giren oyuncular o kadar iyi değil. Kulübesi zengin değil. Trabzonspor maçında galibiyet kaçırıldı. İstatistiklerde başabaş bir mücadele olduğu belli. Gençlerbirliği bu oyunu sürdürmeli. Gençlerbirliği'nin en büyük avantajı Hacettepe. Hacettepe iyi değerlendirilmeli. Futbolu futbolu bilenler yönetirse işte o zaman başarı gelir. Süper lige çıkılınca hemen kadro baştan aşağı değişiyor. Alanyaspor, şu an ligin lideri ve iyi gidiyor. Ama bir yerde takılacaklar. Gençlerbirliği artık havaya girdi. Bunu hissettirirlerse Alanya maçını alırlar. Ahmet Oğuz değişilmez bir oyuncu ve sağ bekte hep olması lazım. Alper Uludağ'ın kaybı bence bu sezon en önemli eksiklik" açıklamalarını yaptı.

KEÇİÖRENGÜCÜ PLAY-OFF'U ZORLAYABİLİR

Klasspor Tv Genel Yayın Yönetmeni Bülent Atlas, "Keçiörengücü iyi bir kadroya ve heyecana sahip, bu sene Play-off oynayabilirler ve kemikleşmiş bir taraftar kitlesi oluştu" dedi. Yalman, "Keçiörengücü sonuna kadar zorlar. Süper Lig'de 3 takım çok iyi olur." dedi.

OSMANLISPOR TRANSFER YASAĞI ALDI

Klasspor Tv Genel Yayın Yönetmeni Bülent Atlas, gündemi derinden sarsacak bir açıklama yaptı. Atlas, "Süper Lig'de büyük bütçelerle kadro kuran Osmanlıspor, Belediye başkanı değişince çöküşe geçti. Osmanlıspor'da bu sene 13-14 oyuncu gitti. Altyapıdan ve kiradan oyuncular çağrılmış. Son dakika Umar'ı da Rizespor'a sattılar. Transfer yapılmamasının nedeni transfer yasağı almasıymış. Kulübü kim yönetiyor emin değilim. Teknik direktörleri Mustafa hoca çok değerli bir teknik adam. Osmanlıspor proje takımıydı ve proje sonlandı." açıklaması yaptı. Yalman ise "Melih Gökçek başındayken Osmanlıspor gündemdeydi. Şimdi transfer yasağı var. Gündemden düştüler. Kırılgan bir takım olmasına rağmen iyi oyuncuları da var. İçeride ki yapı Osmanlıspor'u kenara itti. Sorunlar var ama çözecek kişi yok" dedi.

ANKARA DEMİRSPOR VE ETİMESGUT BELEDİYESPOR'UN SON DURUMU

Ankara Demirspor'un sürekli bir kadro yenilenmesine gittiğini belirten Yalman, "Takım, o ligin şekline göre kurulmalı. İyi bir kadroları var. Ankara Demirspor 50-60-70'li yılların takımıdır. Köklü bir kulüptür. Hedef belirlenmeli. Kırmızı grupta Tuzlaspor ve Kırşehir Belediyespor avantajlı duruyor ama Ankara Demirspor da lige fena başlamadı" dedi. Etimesgut Belediyespor'un tesislerinin daha hazır olmadığını belirten Atlas, antrenmanların hala stadyumda yapıldığını belirtti. Yalman, "Etimesgut'un güzel bir stadı var. Farklı bir ambians var. Ama içeride zorlanıyorlar." dedi.

HACETTEPE VE BAKSPOR'UN SON DURUMU

Hacettepe'nin Gençlerbirliği'nin altyapısı olduğunu belirten Yalman, "Türk sporuna önemli oyuncular kazandırıldı. Hacettepe'nin bir misyonu var. Sürekli altyapıdan gelen oyuncular var. Çok gol yiyorlar ama tecrübesiz futbolcuların pişmesi için bunlar gerekli. Sürekli oynayan oyuncuların çok gol yemesi sıkıntı, demek ki malzeme tam olarak iyi değil." dedi. Bakspor ile de ilgili Yalman, Bakspor'un iyi bir kurgu yakaladığını ve grupta sürpriz yapabileceklerini söyledi.

ALTINDAĞ BELEDİYESPOR'UN HER MAÇI FİNAL

Yalman, Altındağ Belediyespor'un sadece futbolda değil, diğer branşlarda da yatırım yaptıklarını ve bunun karşılığını alması gerektiğini belirtti. Grubunun o kadar zor olmadığını belirten Yalman, iyi gidişat sürdükçe kendilerine güveneceklerini belirtti. Cengiz hocanın tanıdığı isimleri kadrosuna kattığını söyleyen Yalman, lider durumdaki Somaspor'un ileride takılacağını belirtti.