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Spor Ankara bu akşam saat 20:00'da
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SPOR ANKARA BU AKŞAM SAAT 20:00'DA

Ankara amatör spor branşlarının konuşulduğu tek program Spor Ankara'nın bu akşam ki konuğu Yaşamkent İlker Spor Kulübü başkanı Recep Salih İlker.

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Klasspor Tv ekranlarında yayınlanan Spor Ankara programı amatör futbolun sesi olmaya devam ediyor. Merve Kılıç ve Murat Kandazoğlu'nun sunumuyla Spor Ankara'nın bu akşam ki konuğu Yaşamkent İlker Spor Kulübü başkanı Recep Salih İlker. Saat 20'de başlayacak programa sosyal medyadan #GüçlüYorum üzerinden yönelteceğiniz fikirleriniz ve sorularınız ile katılabilir ve tartışmalara yön verebilirsiniz.

"Spor Ankara" programını, Klasspor TV’nin sosyal medya hesaplarından rahatlıkla ulaşabilirsiniz.

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