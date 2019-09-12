Spor Ankara bu akşam saat 20:00'da

Klasspor Tv ekranlarında yayınlanan Spor Ankara programı amatör futbolun sesi olmaya devam ediyor. Merve Kılıç ve Murat Kandazoğlu'nun sunumuyla Spor Ankara'nın bu akşam ki konuğu Yaşamkent İlker Spor Kulübü başkanı Recep Salih İlker. Saat 20'de başlayacak programa sosyal medyadan #GüçlüYorum üzerinden yönelteceğiniz fikirleriniz ve sorularınız ile katılabilir ve tartışmalara yön verebilirsiniz.

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