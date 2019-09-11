Altındağ Belediyespor basınla yemekte buluştu

TFF 3.lig 3.grupta mücadele eden Altındağ Belediyespor kulüp yöneticileri ve başarılı sporcuları Altındağ Belediyesi Başkan yardımcısı Abdurrahman Karabudak'ın misafirperverliğinde Ankara spor basınıyla yemekte buluştu. Yemekte ilk sözü alan Altındağ Belediyespor kulüp başkanı Muhittin Karık, "30 mayıs tarihinde başkan seçildim. Geçen sezon 1 puanla play-off kaçırdık. Kırşehir Belediyespor bir üst lige çıktı. Şanssızlıklar yaşadık. Ama bu sene daha temkinliyiz. Sportif direktörümüz Cengiz beyle iyi bir ekip kurduk. Futbolun dışında 130'a yakın lisanslı sporcumuz var. İşitme engelli güreş takımımız gençlerde şampiyon oldu. 8 sporcumuz Belarus'ta avrupa şampiyonasına katılacaklar. Öte yandan boks takımımız 30 ağustos'ta Türkiye 3.sü oldular. Hamdi Saygılı Kick-boks dünya 3.sü oldu. Halk oyunları ekibimizde bizi başarıyla temsil ediyor. Sadece futbolda yokuz." açıklamalarını yaptı.

ÇUBUKSPORLA ANLAŞTIK

Merak edilen stadyum sorununa da açıklık getiren başkan Karık, Altındağ Belediyespor'un maçlarını Çubuk'ta oynayacağını ve Çubukspor ile anlaşma yaptıklarını belirtti. 2 sezon önce Ankara Valiliğinden stadyum sözü aldıklarını belirten Karık, hala bunun gerçekleşmediğini sözlerine ekledi. Karık, geçen hafta son dakikalarda Muğlaspor'a karşı galibiyeti kaçırdıklarını ama bu şanssızlıklarını kıracaklarını söyledi.

ALTINDAĞ BELEDİYESİ BAŞKAN YARDIMCISI ABDURRAHMAN KARABUDAK: GENÇLİK VE SPOR MÜDÜRLÜĞÜ KURDUK

Altındağ Belediyespor yemeğine katılan Altındağ Belediyesi Başkan yardımcısı Karabudak, belediye olarak gençlik ve spor müdürlüğü kurduklarını, Altındağ'ın spor merkezi haline geleceğini, gençliğin başka alanlara kaymadan spora yönelmelerine önem verdiklerini belirtti. Karabudak, mevcut olarak 3 yüzme havuzu, 11 halı saha, 8 basketbol sahasına sahip olduklarını yakın zamanda eskrim şampiyonası düzenleyeceklerini belirtti.

15 EYLÜL'DE KARAPÜRÇEK YAĞLI GÜREŞLERİ

Altındağ Belediyesi Başkan yardımcısı Karabudak, bir de müjdeli haber verdi. 15 Eylül tarihinde 1200 sporcunun yarışacağı Karapürçek Yağlı Güreşleri organizasyonunun yapılacağını söyledi. Karabudak, 375 bin kişinin yaşadığı Altındağ'ın en yakın zamanda stadyuma kavuşacağını, basının desteğiyle Altındağ'ı sporun cazibe merkezi haline getireceklerini belirtti. Karabudak, son olarak Altındağ'ın slogan olarak yakın zamanda "Ankara'nın kalbi" patentini alacağı müjdesini verdi.