Altındağ Belediyesi tarafından bu yıl 25'incisi düzenlenecek olan Karapürçek Yağlı Güreşleri başlıyor. Binden fazla güreşçinin katılacağı organizasyonda pek çok başarılı güreşçi Karapürçek'teki er meydanında buluşacak.

Sporseverlerin bir kez daha Altındağ'da biraraya getirecek olan Karapürçek Yağlı Güreşleri'nde Türkiye'nin en ünlü pehlivanları başpehlivanlık için ter dökecek. Geleneksel Karapürçek Yağlı Güreşleri, 15 Eylül Pazar günü Karapürçek Yağlı Güreş alanında gerçekleşecek. Etkinliğin programı şöyle:

09:00 Güreşçilerin boy ayrımı

10:00 Güreşlerin başlaması

13:00 Baş pehlivanların 1.tur güreşleri

15:00 Baş pehlivanların 2.tur güreşleri

17:00 Baş pehlivanların 3.tur güreşleri

Ödül töreni ve kapanış