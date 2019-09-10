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Karapürçek Yağlı Güreşleri başlıyor
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KARAPÜRÇEK YAĞLI GÜREŞLERİ BAŞLIYOR

Karapürçek Yağlı Güreşleri başlıyor

Altındağ Belediyesi tarafından bu yıl 25'incisi düzenlenecek olan Karapürçek Yağlı Güreşleri başlıyor

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   Altındağ Belediyesi tarafından bu yıl 25'incisi düzenlenecek olan Karapürçek Yağlı Güreşleri başlıyor. Binden fazla güreşçinin katılacağı organizasyonda pek çok başarılı güreşçi Karapürçek'teki er meydanında buluşacak.

   Sporseverlerin bir kez daha Altındağ'da biraraya getirecek olan Karapürçek Yağlı Güreşleri'nde Türkiye'nin en ünlü pehlivanları başpehlivanlık için ter dökecek. Geleneksel Karapürçek Yağlı Güreşleri, 15 Eylül Pazar günü Karapürçek Yağlı Güreş alanında gerçekleşecek. Etkinliğin programı şöyle:

  09:00 Güreşçilerin boy ayrımı

  10:00 Güreşlerin başlaması

  13:00 Baş pehlivanların 1.tur güreşleri

  15:00 Baş pehlivanların 2.tur güreşleri

  17:00 Baş pehlivanların 3.tur güreşleri

  Ödül töreni ve kapanış

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