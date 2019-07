Sporcular, Milli Mücadele'nin 100. yılı anısına tırmandı

Erzurum'da, Milli Mücadele'nin 100. yılı dolayısıyla tırmanış etkinliği düzenlendi.

Erzurum Valiliği öncülüğünde Atatürk Üniversitesi Yerleşkesi'ndeki tırmanma duvarında düzenlenen etkinliğe, sporcuların yanı sıra vatandaşlar ve çocuklar da ilgi gösterdi.

Etkinlikte 270 sporcu, tırmanma duvarındaki parkuru en kısa sürede tamamlamak için yarıştı. Etkinliğe çocuklarıyla katılan aileler de burada bulunan yapay havuzda kano ve rafting yaptı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, etkinliğin açılışında yaptığı konuşmada, Milli Mücadele'nin 100. yılı dolayısıyla tırmanma yarışı düzenlendiğini söyledi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda '100 Günde 100 Faaliyet' sloganıyla yola çıktıklarını ifade eden Taşkesenligil, "Yaptığımız her faaliyet bizim için bir diriliştir ve Milli Mücadele'nin amacı da zaten budur. 100 yıl önce Erzurum'un öncülüğünü yaptığı Kurtuluş Savaşı'nı ve o anları, 100 yıl sonra yaptığımız faaliyetlerle yaşamak ve yaşatmak istiyoruz. Milli Mücadele, 100 yıl sonra da büyük bir an olarak belleğimizde yıllarca kalacaktır." diye konuştu.

Türkiye Dağcılık Federasyonu Erzurum İl Temsilcisi Erdal Emeç, etkinliğin şenlik havasında yapıldığını belirtti.

Etkinliğe 7'den 70'e her kesimin katıldığını dile getiren Emeç, "Yaptığımız her faaliyette felsefemiz her zaman aynıdır. Ecdadını hatırlayan ve çektiği zorluklarla bu ülkeyi nasıl bize emanet ettiğini bilen sporcu ve gençler yetiştirmeyi amaçlıyoruz. Dolayısıyla yaptığımız her organizasyonda, birinci felsefe ve amacımız budur." ifadelerini kullandı.