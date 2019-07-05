﻿
Derby County'de Cocu dönemi
﻿
Site İçi Arama
﻿

DERBY COUNTY'DE COCU DÖNEMİ

Derby County'de Cocu dönemi

İngiltere temsilcisi Derby County, Hollandalı teknik adam Phillip Cocu ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

192 Okunma
 

 İngiltere Championship ekiplerinden Derby County, Frank Lampard'dan boşalan teknik direktörlük görevine son olarak Fenerbahçe'yi çalıştıran Phillip Cocu'yu getirdi.

Kulüpten yapılan açıklamada, İngiliz teknik adam Frank Lampard'ın Chelsea ile anlaşmasının ardından Phillip Cocu ile görüşme yapıldığı ve Hollandalı çalıştırıcı ile 4 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

ABD'nin Florida eyaletindeki takım kampına katılan 48 yaşındaki Cocu'nun yardımcılıklarını ise Chris van der Weerden, Twan Scheepers ve Shay Given üstelenecek.

Hollanda'nın PSV Eindhoven takımıyla üst üste 3 sezon şampiyonluk yaşayan Cocu, geçen sezon Fenerbahçe'yi çalıştırmıştı. Hollandalı teknik adamın sarı-lacivertli ekiple yaptığı sözleşme, takımın aldığı kötü sonuçlar nedeniyle kısa süre içinde feshedilmişti.

Phillip Cocu is the new manager of Derby County! ⚪⚫

The former ???????? international has signed a four-year deal at Pride Park... ✍️#WelkomCocu

— Derby County (@dcfcofficial) 5 Temmuz 2019

Kaynak:AA

Etiketler : Derby CountyPhillip Cocu
KATEGORİLER
 
 
 
SICAK GELİŞMELER
 
 
 
MAÇ ÖZETLERİ TÜMÜ
 
 
FOTO GALERİ TÜMÜ
 
 
  • Copa America
 
ETİKETLER
1
Murat Ağcabağ, 9 Temmuz'da adaylığını açıklıyor
5
Mehmet Yiğiner: "Biz, bu kongreyi muhalefet için yaptık!"
Ankaragücü'nde genel kurulun gündem maddeleri
Mehmet Yiğiner: "Altay Bayındır, Fenerbahçe'de!"
2
MKE Ankaragücü'nde genel kurul tarihi belirlendi
TOFAŞ'ın projesi 'Tofaş Renk' finale kaldı
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿