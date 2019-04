Wings for Life World Run’ın ardındaki kişi: Colin Jackson

Omurilik felcinin tedavisine yönelik araştırmalara fon sağlamak amacıyla 5 Mayıs'ta tüm dünyada aynı anda koşulacak Wings for Life World Run, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin himayesinde ve Ford desteğiyle İzmir’de koşulacak. ‘Koşamayanlar için koş’ sloganıyla 12 ülkede aynı anda gerçekleştirilecek Wings for Life World Run, bu sene 6. kez koşulacak. Özel bir formata sahip olan yarışın ilkinden beri yarış direktörlüğünü ise dünya rekortmeni Britanyalı atlet Colin Jackson yapıyor.

Üç dünya, yedi Avrupa şampiyonluğu bulunan, 1988 Seul Olimpiyat Oyunları’nda 110 metre engellide gümüş madalya alan Jackson, spordaki başarıları dolayısıyla Britanya İmparatorluk Nişanları’ndan 1990 yılında MBE (üye) unvanını aldı. Dokuz sene sonra Britanya İmparatorluğu Nişanı (OBE) alma şerefine ulaşan yıldız sporcu, 2003 yılında ise Komutan Nişanı olarak bilinen CBE nişanına layık görüldü.



‘Her adım nihai çözüme yaklaşmamızı sağlıyor’



Colin Jackson’ın 1994 yılında, 7.30’Luk derecesi ile 60 metre engellide elde ettiği Dünya Salon Rekoru ise halem kimse tarafından kırılamadı. 23 Ağustos 1993 ile 9 Şubat 1995 tarihleri arasında çıktığı 44 yarışı da kazanmayı başaran Jackson, koşmanın çok özel bir aktivite olduğunu belirtip “Wings for Life World Run tüm dünyada aynı anda koşulan çok özel bir etkinlik. Formatı benzersiz koşumuz sayesinde insanlar hem eğleniyor hem de çok önemli bir misyon yükleniyor. Bu yüzden de insanlar her sene Wings for Life World Run’a katılmak için sabırsızlanıyorlar. İnsanlar biliyorlar ki bu koşuya katılarak hem omurilik felci araştırmalarına fon sağlıyorlar hem de omurilik felci konusunda farkındalık yaratıyorlar. Bu koşuda atılan her bir adım, nihai çözüm için atılmış bir adımdır” ifadelerini kullandı.

5 yılda 23 Milyon Euro toplandı

Wings for Life World Run'a katılan kişiler sadece özel bir spor organizasyonunda yer almış olmuyor aynı zamanda omurilik felcinin tedavisine yönelik yapılan araştırmalara fon sağlayan Wings for Life Vakfı’na da destek oluyor. Wings for Life World Run'a katılım ücretlerinin yüzde 100'ü hayat kurtarıcı nitelikteki omurilik araştırmaları ve klinik deneyler için kullanılıyor. Kâr amacı gütmeyen bir kuruluş olan Wings for Life Vakfı, tüm dünyada aynı anda gerçekleştirilen koşusu sayesinde 5 yılda yaklaşık 23 milyon Euro topladı. Bu gelirler dünyanın dört bir yanında, omurilik felcinin tedavisi için yapılan araştırmalara önemli bir fon oluşturuyor.