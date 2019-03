Hızlı ve tutkulu: Williams

Fotoğrafta gördüğünüz isim Frank Williams. Formula 1’in köklü takımlarından Williams’ın kurucusu ve patronu. Şu an 76 yaşında ve İngiltere’de yaşıyor.



Adeta bir hız tutkunu olan Frank, 1986'da Fransa'da geçirdiği bir kaza sonucu felç kaldı ve geri kalan hayatını bir tekerlekli sandalyede geçiriyor. Hala bir çocuk gibi hız tutkunu olduğunu belirten Frank, eskisi kadar artık her yarışa gidemiyor. Takım da eski başarılarından çok uzakta.



Bir zamanlar Formula 1’in en büyük takımıyken artık eski günleri mumla arıyor. Williams en son yarış galibiyetini pilot Maldonado ile birlikte 2012 İspanya Grand Prix'inde aldı.

Netflix’te yayınlanan ve büyük ilgi çeken belgeselle tozlu raflarda kalmış görüntü ve anıların tekrar gün yüzüne çıktığı, motor sporları dünyasının en ünlü ailelerinden biri olan Williams’ın ikinci başkanlığını 2013 yılından beri Frank Williams’ın kızı Claire yapıyor. Claire, Formula 1’deki en üst basamakta görev yapan kadın.

Formula 1’de artık üç takım Mercedes, Red Bull ve Ferrari’nin hakimiyeti öne çıkarken Williams’ın kurumsallıktan uzak aile yapısıyla eski günlerine dönebileceğine kimse ihtimal vermiyor. Halbuki Williams’ın kimliğinde 7 pilot, 9 da markalar şampiyonluğu yazıyor.

Yaşanan ölümler: Piers, Senna…

Frank Williams her zaman hızı ve dolayısıyla tehlikeyi seven biri oldu. Aynı zamanda koşmak onun için yine büyük bir hobiydi. Eve dönerken bile her seferinde zamana karşı yarışan Williams, felç geçirdiği kazadan önce bile defalarca kullandığı arabalarla takla attı. 1986'da geçirdiği o büyük kaza sonucunda İngiltere'deki hastanede ciğerlerinden ameliyat oldu ve daha rahat nefes alması için ödem boşaltıldı. Eşi bu ödemin nasıl boşaltıldığını öğrendi ve birkaç gün için bu işi rahatlıkla yapabileceği konuma geldi. Bu sayede 3 kez kalbi duran Frank'i yaptığı müdahalelerle kurtardı. Eşi Ginny, 2010 yılında kanserden hayatını kaybetti.



Kazalar hem Frank Williams'ın hem de takımının peşini hiç bırakmadı. Formula 1’in bu dönemki kadar güvenli olmadığı yıllarda Williams’ın ilk pilotu Piers bir kazada yanarak öldü. Hayatını yine bir yarışta kaybeden Formula 1’in efsanevi pilotlarından Ayrton Senna da bir Williams pilotuydu.

Ailesiyle bir kez bile tatile çıkmamış

Claire, babası Frank Williams'ın hayatındaki en önemli varlığın takımı ve motor sporları olduğunu söylüyor. Ona göre ailesi bunlardan sonra geliyor. Hatta Frank Williams otomobilleriyle ilgilenmekten hayatında bir defa bile ailesiyle tatile çıkmamış.



Eski günlerini arıyor

Williams artık eski başarılarından uzakta. Yıllık bütçeleri 120 milyon pound civarında ve Mercedes, Ferrari, Red Bull gibi takımların bütçelerinin yanına bile yaklaşamıyor. Dolayısıyla da takım sıralamasında artık sonlardan çıkmayı hedefliyor.

Kubica’nın dönüşü merakla bekleniyor

Formula 1’de bu sezon Williams adına geçirdiği kazayı atlatan Robert Kubica ve George Russell mücadele ediyor. Kubica, 2010’dan sonra ilk kez Formula 1’de yarışıyor.