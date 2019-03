"Bugün kendimi daha güçlü hissediyorum"

A Milli Futbol Takımı’ndaki ikinci dönemine başlayan Şenol Güneş, Arnavutluk ve Moldova maçları öncesi bir basın toplantısı düzenledi. Şenol Güneş, milli takımdaki ilk dönemine göre kendisini daha güçlü hissettiğini söyledi.



Tam 15 yıl sonra tekrar milli takım eşofmanlarını giyen Güneş’in basın toplantısından notlar şöyle:

“İlk hedefimiz Euro 2020’ye katılmak. Milli takım ortak değerimiz ise gelin birlikte çalışalım, yarını planlayalım. Doğrularda buluşalım. Yaptıklarımızın daha iyisini hayal edelim. Birlikte hayal edelim. Ama hayallerimizi satmayalım. İki turnuva hedefi için buradayım. Bu şampiyonaların içinde olalım. Sevinci de üzüntüyü de birlikte yaşayalım. Herkesin gurur duyacağı bir milli takım olması için elimden geleni yapacağım. Biz kültürünü oluşturacağız. Halkın takımı olacağız. İyi oynayacağız, iyi sonuçlar alacağız. Hepimizin birbirine ihtiyacı var. Çalışkanız, dürüstüz. Geleceğin geçmişten anlamlı olduğunu düşünüyorum”



‘Mehmet Topal bizimle olamayacak’

“Hem genç hem tecrübeli oyuncularımız var. Bugünü ve geleceği düşünerek kadroyu oluşturduk. Arkadaşlığı geliştireceğiz. 28 oyuncu çağırdık. Mehmet Topal sakatlandı. Ama bizimle olamayacak. Onun dışında tam kadro olarak antrenmanlara başlayacağız. Hepimize hayırlı olsun. Milli takım geniş bir havuzdur. Tüm oyuncular milli heyecan duymalı"



'Dünya sıralamasında ilk 10'da olmalıyız'



“Geçmişin başarısıyla övünemeyiz. 2020’de umarım daha başarılı sonuçlar alırız. Geldiğimde FIFA sıralamasında 30.’yduk. Sonra 7’ye kadar geldik. İlk 10 içinde olmalıyız. Peki kolay mı? Geçmişte kalmayalım. Yeni bir savaşa gireceğiz”



'Emre Taşdemir iyi bir alternatif'

“Caner sakat. Olması mümkün değil. Emre Taşdemir var orada, Hasan Ali Kaldırım ile birlikte. Bir de Umut vardı alternatifler arasında. Emre de benim talebem. Hocasıyla da görüştüm. Takip edeceğimizi söyledik. İyi bir Emre sol bekte iyi işler yapacaktır. Uzun vadede düşünüyorum. İyi bir alternatif olacağını düşünüyorum.



'Bu geçici görevde yardımcıdan çok bana kaptan lazım'

“Oğuzhan benim oynatamadığım ama beğendiğim bir oyuncu. Ama bence milli takımın bir parçası. Takımında oynamasa bile burada olmalıydı. Selçuk ve Mehmet Topal da aynı şekilde. Bana yardımcıdan çok kaptan lazımdı bu geçici görevde. Emre de yine bu anlamda kadroda”



‘Şu an yardımcı antrenöre ihtiyacım yok’

“Geçici bir görevdeyim. Şu an tek başıma geldim. Şu an herkes bana yardım ediyor. Şu an yardımcıya ihtiyacım yok. 1 hafta içinde mevcut arkadaşlarım var. Tayfur var mesela. Yazın göreve resmen başladığımızda düşünürüz bu konuları”

Kaleci seçimi tartışmaları

“Kulüplerimizin milli takıma ilgisi bizi mutlu ediyor. Ben mesela Sangare’nin Türk pasaportu olduğunu bilmiyordum, Bülent Korkmaz’dan öğrendim. Kaleci konusunda haklılar. Rize’de Gökhan, Ankaragücü’nde Altay’ı beğeniyorum. Altay’ı ümit milli takıma aldık. Elimizde oynayan bir Sinan Bolat var. Serkan var mesela yerine oynayabilecek. Mert’in ödüllendirilmesi değil sadece. İyi bir kaleci. Görüşlere saygı duyuyorum. Ama kavga unsuru yapmam bunları.