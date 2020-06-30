N'olmuş? - Ulusal Lisan nedir? UEFA lisansı nedir?

Deniz Budak ve Gülce Kahraman; N'olmuş'un ilk bölümünde Futbolda en merak edilen konulardan birini anlattı.

Ulusal Lisans nedir?

UEFA Lisansı nedir?

Ankaragücü ve Gençlerbirliği neden her sezon bu lisans problemini yaşar?

Detayları ile N'olmuş yayında...