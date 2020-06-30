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N'olmuş? - Ulusal Lisan nedir? UEFA lisansı nedir?
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N'OLMUŞ? - ULUSAL LİSAN NEDİR? UEFA LİSANSI NEDİR?

Deniz Budak ve Gülce Kahraman; N'olmuş'un ilk bölümünde Futbolda en merak edilen konulardan birini anlattı.

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Deniz Budak ve Gülce Kahraman; N'olmuş'un ilk bölümünde Futbolda en merak edilen konulardan birini anlattı.
Ulusal Lisans nedir?
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