C Blok'un 6'ıncı bölümü yayınlandı

Gençlerbirliği’nin konuşulduğu tek program C Blok’ta bu hafta Engin Kocabıyık ve Özhan Yüksel derbi hakkındaki görüşlerini masaya yatırdı.

"Rafi Abi etnik kimliği yüzünden dışlandı."

Engin Kocabıyık ve Özhan Yüksel’in hazırlayıp sunduğu Gençlerbirliği’nin konuşulduğu tek program C Blok’un 6’ıncı bölümü Klasspor TV ekranlarındaydı. C Blokta bu hafta Alanyaspor maçı ve önümüzdeki günlerde oynanacak derbi konuşuldu. Süper Lig’in 5. haftasında Alanyaspor ile mücadele eden Gençlerbirliği’nin berabere tamamladığı maçın masaya yatırıldığı C Blok’ta Gençlerbirliği camiasının kaybettiği Rafi Abi’si anıldı. Yüksel, Rafi Abi’nin etnik kimliği yüzünden Gençlerbirliği’nden uzaklaştırıldığını vurguladı.

"Berat kusursuz bir maç sergiledi."

Yüksel ve Kocabıyık Süper Lig’in 5. haftasında oynanan Gençlerbirliği - Alanyaspor maçını masaya yatırdılar. Yüksel, berabere biten maçın kötü bir sonuç olmadığını dile getirdi. Kocabıyık ise iki takım için de kısır bir maç olduğu görüşünü savundu. Yüksel, geçen hafta olduğu gibi Sadio Diallo yerine Berat Ayberk Özdemir’in oynaması gerektiğini ifade etti. Programda istatistikler ekrana yansırken Yüksel topla en az oynayanın Alanyaspor olduğu tespitinde bulundu. Yüksel, “ Alanya topu tamamen bize bıraktı. Alanya’nın topu bu kadar bırakmasını beklemiyorduk. Biz topa sahip olma oyunu oynamaya mecbur kaldık.” dedi.

Yüksel, oyunculara dair görüşlerini dile getirirken maçın ilerleyen dakikalarında maça dahil olan Berat Ayberk Özdemir’in kusursuz bir maç çıkardığını söyledi. “Berat’ın oyuncu eksiltmeleri de çok değerliydi; ama biz bundan yararlanamadık. Top bizdeydi, biz bunu kullanamadık.” diyen Yüksel, maç sonucunu Alanyaspor’un alanda iyi olması ve Berat’ın tercih edilmemiş olmasına bağladı. Kocabıyık ise taraftarın Berat’ı beğendiğini ifade etti. Diallo’nun fizik olarak hazır olmadığını söyleyen Yüksel, Berat Ayberk Özdemir’in Gençlerbirliği’nin kendisi olduğunu ve çok iyi bir oyuncu potansiyeline sahip olduğunu bu programda bir kez daha vurguladı.

Berat Ayberk Özdemir’in tüm dezavantajlara rağmen kusursuz bir maç çıkardığını belirten Yüksel ve Kocabıyık, Ahmet Oğuz’un da muazzam bir maç çıkardığına değindiler. Yüksel, ayrıca “Alanya maçı mutlaka kazanmamız gereken bir maç değildi.” dedi.

"MKE Ankaragücü kolay bir rakip değil."

Kocabıyık, maç skorunun 1-1 olduktan sonra Gençlerbirliği’nin oyundan düştüğünü söyledi. Kocabıyık, “Polamat takımın en kötüsüydü.” dedi ve “Sıo’nun konsantrasyonunu düşük gördüm.” ifadeleriyle görüşlerini dile getirdi.

Puan durumu ekrana yansırken Kocabıyık, Gazişehir Gaziantep FK’nın aşağılara düşeceği öngörüsünde bulundu. Yüksel ise Flavıo’nun beklenenin üzerinde olduğunu belirtirken orta sahada Berat Ayberk Özdemir, Fabrício Baiano ve Stéphane Sessègnon üçlüsünden vazgeçilmemesi gerektiğini söyledi. “ Mats, oynamak istediğimiz oyuna uymuyor diyen Yüksel, derbi hakkındaki görüşlerini diler getirirken de derbinin hocanın kader maçı olacağını belirtti. Yüksel, derbide mağlubiyet yaşanırsa Mustafa Kaplan’ın takım için kredisinin azalacağını ifade ederken MKE Ankaragücü’nün kolay bir rakip olmadığını da vurguladı. Yüksel ayrıca, “Bu maçı kazanırsak önümüz açık.” dedi.

"MKE Ankaragücü astronomik bilet fiyatı talep etmeyecek."

Kocabıyık, derbinin taraftar boyutuyla ilgili olarak derbiyi MKE Ankaragücü ve Gençlerbirliği’nin derbiyi dostane yaşayan takımlar olduğunu dile getirdi. Yayın sırasında Klasspor TV Genel Yayın Yönetmeni Bülent Atlas’ın takımlardan aldığı bilgiyi ekranlardan duyuran Kocabıyık, MKE Ankaragücü’nün Gençlerbirliği ne kadar talep ederse o kadar bilet vereceğini ve astronomik bilet fiyatı talep etmeyeceğini bildirdi.