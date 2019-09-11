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Süper Lig'de 4. hafta hakemleri belli oldu
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SÜPER LİG'DE 4. HAFTA HAKEMLERİ BELLİ OLDU

Süper Lig'de 4. hafta hakemleri belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde oynanacak müsabakalarda düdük çalacak hakemler belli oldu.

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Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde oynanacak müsabakalarda düdük çalacak hakemler şöyle:

13 Eylül Cuma:

20.30 Galatasaray-Kasımpaşa: Ali Palabıyık

14 Eylül Cumartesi:

17.00 Medipol Başakşehir-Demir Grup Sivasspor: Arda Kardeşler
20.00 Antalyaspor-İstikbal Mobilya Kayserispor: Fırat Aydınus
20.00 Gazişehir Gaziantep-Beşiktaş: Halil Umut Meler

15 Eylül Pazar:

17.00 MKE Ankaragücü-BtcTurk Yeni Malatyaspor: Volkan Bayarslan

17.00 Çaykur Rizespor-Göztepe: Abdulkadir Bitigen


20.00 Yukatel Denizlispor-Konyaspor: Ali Şansalan


20.00 Trabzonspor-Gençlerbirliği: Mete Kalkavan

16 Eylül Pazartesi:

 20.00 Alanyaspor-Fenerbahçe: Halil Özkahya
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