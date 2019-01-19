El Kabir neden oynamadı?

Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner, haftaiçi taraftar liderleri ile yaptığı buluşmada El Kabir'in ödemelerinin yapıldığını ancak oyuncunun sözleşmesininin iyileştirilmesini istediğini söylemişti.

Daha önce oynadığı takımlarda da kendini gösterdikten sonra sözleşmesindeki rakamın fazlasını istemeyi alışkanlık haline getiren El Kabir, Mustafa Kaplan'ın Galatasaray maçı kadrosunda yer alıyordu. Ancak istediği şartlar yerine getirilmediği için sakatlık bahanesi ile sahaya çıkmadı. Stattan ayrılmaya çalışan futbolcu ile teknik ekip arasında ufak bir sürtüşmenin de olduğu gelen bilgiler arasında.

Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner: "El Kabir'in alacakları ödendi. Ancak kendisi başka bir takıma gitmek istediği için maça çıkmak istemiyor. Biz oyuncunun parasını ödedik. Maça çıkmadığı taktirde tutanakları tutulup, cezai işlemleri uygulanacak' dedi.