El Kabir neden oynamadı?

2

Profesor Oklitus

19 Ocak 201922:44

Bastan soyledik her gittigi kulubu bozan her takimda huzursuzluk yaratan arizalarla bir ekip kuruldu. Bu oyunculari her hoca ayakta tutamaz ve takim haline getiremez. Zaten bu kepazeligi bu kulup veya akli basindaki hicbir kulup kaldirmaz. Veren varsa 1 milyon Euro vs haber verin bu herseyi gidecegi yere arabamla ben buyuk bir keyifle gotururum.