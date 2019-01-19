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El Kabir neden oynamadı?
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EL KABİR NEDEN OYNAMADI?

El Kabir neden oynamadı?

Galatasaray maçı öncesi El Kabir sakatlığını bahane ederek sahaya çıkmadı.

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Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner, haftaiçi taraftar liderleri ile yaptığı buluşmada El Kabir'in ödemelerinin yapıldığını ancak oyuncunun sözleşmesininin iyileştirilmesini istediğini söylemişti.

Daha önce oynadığı takımlarda da kendini gösterdikten sonra sözleşmesindeki rakamın fazlasını istemeyi alışkanlık haline getiren El Kabir, Mustafa Kaplan'ın Galatasaray maçı kadrosunda yer alıyordu. Ancak istediği şartlar yerine getirilmediği için sakatlık bahanesi ile sahaya çıkmadı. Stattan ayrılmaya çalışan futbolcu ile teknik ekip arasında ufak bir sürtüşmenin de olduğu gelen bilgiler arasında.

Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner: "El Kabir'in alacakları ödendi. Ancak kendisi başka bir takıma gitmek istediği için maça çıkmak istemiyor. Biz oyuncunun parasını ödedik. Maça çıkmadığı taktirde tutanakları tutulup, cezai işlemleri uygulanacak' dedi.

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Çubukbeyi
19 Ocak 201922:55
Futboldaki “Arap baharından kalma artıkların ihaneti,bu sünepe ayakları almayın takıma bunlara verilen meblağlara yazık.Ankaralı gençlere yatırım yapılmalıdır.Ne yazıkkı“Öksüz “Ankaragücüne yazılan senaryo devam ediyor.”Cihana değişmem öksüz Türklüğümü” Ankaragücüne kim ve kimler ihanet ediyorsa tükürün sıfatına vasfına tükürün “Sütsüze sütsüze süzgeç yokki sütsüze Ankaragücüm kaldı üç beş sütsüze”Mehmet Başkanı yalnız bırakıyorlar taraftar uyan artık.Ankaragücüm öksüz ben öksüz sen öksüz biz öksüz bu gidişle yetimde kalacağız.Bizansın kılıcını sallayan devşirmeleri saklandıkları yerlerden hortladılar.
2
Profesor Oklitus
19 Ocak 201922:44
Bastan soyledik her gittigi kulubu bozan her takimda huzursuzluk yaratan arizalarla bir ekip kuruldu. Bu oyunculari her hoca ayakta tutamaz ve takim haline getiremez. Zaten bu kepazeligi bu kulup veya akli basindaki hicbir kulup kaldirmaz. Veren varsa 1 milyon Euro vs haber verin bu herseyi gidecegi yere arabamla ben buyuk bir keyifle gotururum.
1
Eskikurt
19 Ocak 201922:13
Kafasında Ankaragucumuz bitirmiş futbolcunun takıma katkısı olmaz şatin gitsinhic değilse takımın moralini ölümsüz etkileme durumu ortadan kalkar gelen para ise yarar hiç değilse...
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