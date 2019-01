Yiğiner: Topunuzu Allah'a Havale Ediyorum

8

Xvcxmvcz

19 Ocak 201923:13

Bu tür duygu yakarmalari oryantalist toplumlarda olur. Sen de imanla, maneviyatla vs bir sey olacağını zannediyorsun. Ne demek "Allaha havale ediyorum". Gücün yetmiyorsa istifa et. Ulkenin 17 yildir başında olup da her seyden şikayet eden bir adam var. Ona benziyorsun.