Yiğiner: Topunuzu Allah'a Havale Ediyorum

Site Yorumları

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12 sinan ag 20 Ocak 201901:34 mehmet yiginer istifa...

11 Çubukbeyi 19 Ocak 201923:33 Hizmet edenleri ne çabuk siliyorsunuz,Mehmet, Başkanı sildiniz elbette Ankaragücüm kalıcıdır fakat hizmet edenlerde böylesi fitne ve fitnecilere heba edilemez edilemezler.Allaha dua eden mazlum ise onun duasından korkunuz evet “Çankırılı simsar ya istiklal ya ölüm”çok doğru şerefli ölüm hoş geldi sefa geldi.Ankaragüçlü olmak şerefi şereflerin en güzel ise ne güzeldir .Hele hele “Öksüz Türklüğümüzü Cihan’a değişmediğimiz gibi Ankaragüçlü olmayı neye değişebiliriz.Mehmet başkana destek olalım diye düşünüyorum.Gecekondu’da üşüdük ,maratonda gürledik kapalı da sessizce seyrettik ve dahası 19 Mayıs da sarı lacivertli formayı terlettik .Yani “Bizans” oyunlarınamı yenileceğiz.Taraftar olarak dik duruşumuzu gösterelim taraftar susarsa Ankaragücüm öksüz ve yetim kalır.Yönetimin moralsiz kalmaması lazımdır.”Çankırılı Simsar “tahminim odurki sen taraftar içinde etkisi olan birisin yoksa yanılıyormuyum.Gurbetten Selamlarımla.

10 Serdar06 19 Ocak 201923:33 Başkan koltuğa zamkla mı yapıştın. İSTİFA ET.Sen de rezil olma Ankaragücülü de artık rrezil etme. Taraftarı üzüyon. Yeter artık. Giderken de Kaplan denen antröner acemisini de götür. Takımı artık averaj takımı yaptınız. İSTİFA EDİN.

9 Ferdi Uğur Gür 19 Ocak 201923:26 Ankaragücünden Bi Bok Olmaz Bunu kabul Edin büyükler Harbi Top oynuyo Futboldanda Anlıyolar mk nasıl kulüp yönetilir transfer nasıl olur başarı nasıl kazanılır 6 saray falan diye takıma küfür edeceğinize önce bi takımın başına iyi bir direktör geçirin sonra delikanlı bi başkan sonraa 4 yıldız sonrada uefa kupası alın sonra ankarada bebeler niye istanbul takımı tutuyo tutarız tabi bitmiş takımı tutmaktansa zafere koşan takımı tutmak daha iyidir

8 Xvcxmvcz 19 Ocak 201923:13 Bu tür duygu yakarmalari oryantalist toplumlarda olur. Sen de imanla, maneviyatla vs bir sey olacağını zannediyorsun. Ne demek "Allaha havale ediyorum". Gücün yetmiyorsa istifa et. Ulkenin 17 yildir başında olup da her seyden şikayet eden bir adam var. Ona benziyorsun.

7 cengiz güçlü 19 Ocak 201922:46 yiğinerdenen melihin tasmalı köpeği takımı mafetin artık defolgit eger hasiyetin şerefin varsa senkim ankaragücüne başkan olmak kim defol

6 başkentli 19 Ocak 201922:40 Sezon başı sedat ve yiyici tayfasına kulübü verirsen böyle olur. Kaplan'a da en kısa zamanda yol verin.

5 ANGARALI 19 Ocak 201922:32 OLMUYORSA ZORLAMAYA GEREK YOK BAŞKAN SEN SİZ BİZ YOK SADECE ANKARAGÜCÜ VAR BUNUN BİLİNCİNDE OLUN LÜTFEN TARAFTAR OLARAK TAKIMI DÜZLÜĞE KİM ÇIKARACAKSA O GELSİN KİMSE ANKARAGÜCÜNÜN ÜZERİNDE DEĞİL BİRGÜN HER YÖTEMİN HER TEKNİK D.HER TOPCU MUTLAK GİDECEK KALAN ARMAMIZ VE TARAFTARIMIZ.İLERDE İYİ ANILMAK İSTİYORSAN ANKARAGÜCÜ TARİHİNDE 2 SENEDE SÜPERLİGE ÇIKTI OLARAK ANILMAK İSTİYORSAN İYİ İKEN BIRAK ADIN KALSIN TAKIMA ZARAR VERMEYİN NE OLUR RİCA EDİYORUM

4 la havle 19 Ocak 201922:27 bu adam allaha havale ediyor da havale ücretini de yine belediyelerden toplamaya çalışır

3 Cankirili Simsar Seco 19 Ocak 201922:23 Baskan bu is artik bedduaya kaldiysa her kapi kapanmistir. Ya istiklal Ya ölüm diyorsun kisaca

2 sincanli 19 Ocak 201922:07 Bunların. İşi. Gücü. Para.yemeK.sucu.alınmışlar.saya.sola.laf.söyleyerek.götü.kurtarmaya.calisiyorbugunku.maçtan. sonra.kaplAn. ve.sen.istifa.etmiyorsaNiz.sizde.şeref. haysiyet. Onur.yoktur.bugünkü. sonuctAn. Sonra.bizlerin.ne.duruma.düştüğümüz.durumda.insanlarin.yüzüne. bakamıyorum. .dalga.madara.oldu.hepinize.lanet.olsun