''Gençlerbirliği'nin hamurunda yetiştirmek var''

Klasspor’a konuşan Gençlerbirliği Başkan Vekili Arif Ölmez, geçtiğimiz sezon ve bu sezon hakkında açıklamalarda bulundu.

‘’Geçtiğimiz sezonu biz de anlayamadık, bu sezon İnşallah pandemiden uzak sağlıklı bir sezon yaşayacağız. Bu kulübün hamurunda yetiştirmek var, Nobre tercihi ortak alınmış bir karardı. İdealleri olan bir hoca arayışındaydık İnşallah öyle de olur ama futbolda her an her şey olabiliyor temennimiz her şeyin iyi olması yönünde. Nobre bizim takımımızda oynarken altyapıdan çıkan oyuncularla arası çok iyiydi inanıyorum ki birçok isime de şans verecek.’’

‘’Borcumuz yok’’

‘’Mali anlamda en rahat kulüplerden biriyiz, açık olmaması mümkün değil ancak büyük bir borcumuz yok. Şu an bu durumda olan süper Lig’den 3 takım sayılacak olsa bir tanesi Gençlerbirliği olur.’’

‘’Transfer dönemiyle beraber takımlar yeni yeni toplanmaya başladı, bu bir süreç. Bizim Berat ile ilgili herhangi bir tasarrufumuz yok şu an zaman ne gösterir bilemem ama ciddi talepler var.’’

KLASSPOR ÖZEL HABER - GÜLCE KAHRAMAN