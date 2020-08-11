﻿
''Gençlerbirliği'nin hamurunda yetiştirmek var''
﻿
Site İçi Arama
﻿

''GENÇLERBİRLİĞİ'NİN HAMURUNDA YETİŞTİRMEK VAR''

Klasspor’a konuşan Gençlerbirliği Başkan Vekili Arif Ölmez, geçtiğimiz sezon ve bu sezon hakkında açıklamalarda bulundu.

900 Okunma

 Klasspor’a konuşan Gençlerbirliği Başkan Vekili Arif Ölmez, geçtiğimiz sezon ve bu sezon hakkında açıklamalarda bulundu.

‘’Geçtiğimiz sezonu biz de anlayamadık, bu sezon İnşallah pandemiden uzak sağlıklı bir sezon yaşayacağız. Bu kulübün hamurunda yetiştirmek var, Nobre tercihi ortak alınmış bir karardı. İdealleri olan bir hoca arayışındaydık İnşallah öyle de olur ama futbolda her an her şey olabiliyor temennimiz her şeyin iyi olması yönünde. Nobre bizim takımımızda oynarken altyapıdan çıkan oyuncularla arası çok iyiydi inanıyorum ki birçok isime de şans verecek.’’

‘’Borcumuz yok’’                                           

‘’Mali anlamda en rahat kulüplerden biriyiz, açık olmaması mümkün değil ancak büyük bir borcumuz yok. Şu an bu durumda olan süper Lig’den 3 takım sayılacak olsa bir tanesi Gençlerbirliği olur.’’

‘’Transfer dönemiyle beraber takımlar yeni yeni toplanmaya başladı, bu bir süreç. Bizim Berat ile ilgili herhangi bir tasarrufumuz yok şu an zaman ne gösterir bilemem ama ciddi talepler var.’’

KLASSPOR ÖZEL HABER - GÜLCE KAHRAMAN
Gençlerbirliği'nde altyapıya takviye
Maçlar seyircisiz mi oynanacak?
Gençlerbirliği'nin genç oyuncuları sezonu değerlendirdi
''Evime döndüm''
''Gençlerbirliği neden şampiyon olamasın?''
Gençlerbirliği futbolcuları ilk antrenman öncesi ne dedi?
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿