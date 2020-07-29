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Gençlerbirliği'nde Hamza Hamzaoğlu ile yollar ayrıldı...
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GENÇLERBİRLİĞİ'NDE HAMZA HAMZAOĞLU İLE YOLLAR AYRILDI...

Gençlerbirliği'nde Hamza Hamzaoğlu ile yollar ayrıldı...

Gençlerbirliği, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ile yolları ayırma kararı aldı.

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Kulüp sosyal medyasında yapılan açıklamada "Teknik Direktörümüz Hamza Hamzaoğlu ile yaptığımız görüşmeler sonucunda anlaşarak yollarımızı ayırdık. Hamzaoğlu ve ekibine kulübümüze verdikleri emekler için teşekkür ediyor, kariyerlerinde başarı diliyoruz." ifadelerine yer verildi..

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