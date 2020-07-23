Gençlerbirliği kulüp personelini unutmadı

Bugün bir yemekte bir araya gelen Gençlerbirliği, etkinliği sosyal medya hesabında şu şekilde paylaştı:
Sezonun son antrenmanına yarın çıkacak olan takımımız, bu sabah atrenmanının ardından öğle yemeği için Çankaya’daki bir restoranda buluştu. Teknik direktörümüz Hamza Hamzaoğlu’nun düzenlediği yemekte teknik ekip, futbolcular ve kulüp personeli yer aldı. Yemeğin ardından teknik direktörümüz Hamza Hamzaoğlu bir de konuşma yaptı. Hamzaoğlu, “Artık sezonun sonuna geldik. Mücadeleniz ve çabanız için hepinize kendi adıma teşekkür ediyorum. Bu takımın bir senelik aranın ardından ligde yoluna devam etmesi çok önemliydi. Ayrıca burada bizimle tüm sezon boyu çalışan, bizim işimizi kolaylaştıran kulüp personelimize de bir teşekkür etmek istiyorum. Umarım gelecek sezon da sonraki sezonlar da hep birlikte bir arada böyle yemeklerimiz olur.” dedi.
Okuyucuların Tercihi
Klasspor TV - Kanal Ankara - Aralık Psikoloji
Copyleft 2015 - klasspor.com. "İnsan beyninin ürettiği hiçbirşey bize ait değildir." Klasspor editörleri ya da yazarları tarafından üretilmiş tüm haberleri, yazıları, fotoğrafları ve videoları sormadan, kaynak göstermeden kullanabilirsiniz.Kaynak gösterirseniz o sizin güzelliğiniz olur. Göstermeyene küfür, gösterene teşekkür etmiyoruz.
klasspor.com basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.
Sitemizde yapılan tüm yorumlardan yazarları mesuldür. Boşuna hukuki süreç yaşamamak için biz kontrol etmeye çalışıyoruz ancak gerekli durumlarda IP adresleri "Aman tanıdıktır" diye düşünülmeden savcılara verilebilir.