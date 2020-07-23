﻿
Gençlerbirliği kulüp personelini unutmadı
﻿
Site İçi Arama
﻿

GENÇLERBİRLİĞİ KULÜP PERSONELİNİ UNUTMADI

Gençlerbirliği kulüp personelini unutmadı

Gençlerbirliği, yemekte bir araya geldi.

772 Okunma

 Bugün bir yemekte bir araya gelen Gençlerbirliği, etkinliği sosyal medya hesabında şu şekilde paylaştı:

 Sezonun son antrenmanına yarın çıkacak olan takımımız, bu sabah atrenmanının ardından öğle yemeği için Çankaya’daki bir restoranda buluştu. Teknik direktörümüz Hamza Hamzaoğlu’nun düzenlediği yemekte teknik ekip, futbolcular ve kulüp personeli yer aldı. Yemeğin ardından teknik direktörümüz Hamza Hamzaoğlu bir de konuşma yaptı. Hamzaoğlu, “Artık sezonun sonuna geldik. Mücadeleniz ve çabanız için hepinize kendi adıma teşekkür ediyorum. Bu takımın bir senelik aranın ardından ligde yoluna devam etmesi çok önemliydi. Ayrıca burada bizimle tüm sezon boyu çalışan, bizim işimizi kolaylaştıran kulüp personelimize de bir teşekkür etmek istiyorum. Umarım gelecek sezon da sonraki sezonlar da hep birlikte bir arada böyle yemeklerimiz olur.” dedi.
Beşiktaş hazırlıkları sürüyor
2
Gençlerbirliği'nin acı kaybı
4
''Kimseden tek kuruş destek almadan takımımızı ligde bıraktık''
6
Hamzaoğlu: "Ligde kalmış olmak mutluluk verici"
Gençlerbirliği deplasmanda yine puan kaybetti
1
Stancu: ''Biraz Kaygılıydım Ama''
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿