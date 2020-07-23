Gençlerbirliği kulüp personelini unutmadı

Bugün bir yemekte bir araya gelen Gençlerbirliği, etkinliği sosyal medya hesabında şu şekilde paylaştı:

Sezonun son antrenmanına yarın çıkacak olan takımımız, bu sabah atrenmanının ardından öğle yemeği için Çankaya’daki bir restoranda buluştu. Teknik direktörümüz Hamza Hamzaoğlu’nun düzenlediği yemekte teknik ekip, futbolcular ve kulüp personeli yer aldı. Yemeğin ardından teknik direktörümüz Hamza Hamzaoğlu bir de konuşma yaptı. Hamzaoğlu, “Artık sezonun sonuna geldik. Mücadeleniz ve çabanız için hepinize kendi adıma teşekkür ediyorum. Bu takımın bir senelik aranın ardından ligde yoluna devam etmesi çok önemliydi. Ayrıca burada bizimle tüm sezon boyu çalışan, bizim işimizi kolaylaştıran kulüp personelimize de bir teşekkür etmek istiyorum. Umarım gelecek sezon da sonraki sezonlar da hep birlikte bir arada böyle yemeklerimiz olur.” dedi.