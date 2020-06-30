Spor Okulları Ne Zaman Açılacak?

Covid - 19 tedbirleri kapsamında ara verilen spor faaliyetleri teker teker kaldığı yerden devam etmeye başladı. Ankaragücü, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklama ile bu konuda bilgilendirmede bulundu.
Çok yakında..
''Futbol, basketbol ve voleybol branşlarında, her yıl kulübümüz tarafından yapılmakta olan yaz spor okulu kurslarımız; ülkemiz ve dünyamızı tehdit eden, Koronavirüs nedeniyle bir süre ertelenmiştir.
Tandoğan Tesisleri’mizde yapımı devam eden sentetik sahamızın tamamlanması ile birlikte, çok yakın zamanda tekrar yaz spor okulu kurslarımız başlayacaktır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.''
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Klasspor TV - Kanal Ankara - Aralık Psikoloji
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