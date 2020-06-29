Gençlerbirliği'nin Kasımpaşa'yı evinde ağırladığı mücadele Kasımpaşa'nın galibiyeti ile sonuçlandı. Maçın ardından yaptığı konuşma ile değerlendirmelerde bulunan Gençlerbirliği teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu, takımının performansını beğenmediğini dile getirdi.

''Fuat hocayı tebrik ediyorum, fizik ve taktik olarak çok iyi takım olmuşlar.''

''Sorumlusu biziz''

''Sorumlusu biziz, bu takım bu görüntüyü verdiyse demek ki biz bir şeyleri eksik bıraktık. Onları iyice analiz edip ortadan kaldırmamız gerekecek. Önce kendimizde, sonra takım içinde, sonra takım dışına bakacağız. Bu kadronun böyle bir performansı ortaya koymaması lazım.''

''Takımı ligde bırakacak olan mücadeleyi gösterecek olan oyunu ve kadroyu bulmak da bizim görevimiz.''