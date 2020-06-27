1 puan hayatta olduğumuzun kanıtı...

Ankaragücü, Trabzonspor deplasmanında daha maçın ilk dakikalarında yenik duruma düşmesine rağmen 1 puanı kapmayı başardı.
Karşılaşma sonrası Ankaragücü futbolcuları Faty, Pazdan ve Pinto yayıncı kuruluşa açıklamada bulundu.
Klasspor'un derlediği o açıklamalar.
Faty: Bizim için çok zor bir maçtı. Hangi pozisyonda olursam olayım takımım için oynarım. Yeni hoca ile yeni enerji yakaladığımızı düşünüyorum. 1 Puan aldığımız için mutluyuz. Bunun değerini ilerleyen haftalarda anlayacağız.
Geçen hafta yine zorlu bir rakibe karşı oynadık. Bugün erken gol yiyerek şanssızlık yaşadık. Bugün elimizden geleni yaptık. Bizim için 1 puan çok önemli diyorum.
Pazdan: Oyunun başında yediğimiz gol şanssızlıktı. Golü yedikten sonra başımızı öne eğmedik, mücadele ettik, hak edilmiş bir puan olduğunu düşünüyorum.
Pinto: Farklı bir pozisyonda oynadım. Hoca nerede görev verirse orada oynayabilirim. Kendimi de sağ bekte iyi hissettim. 1 puan bizim için hayatta olduğumuzun kanıtıydı. Trabzonspor'u da tebrik ederim.
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Klasspor TV - Kanal Ankara - Aralık Psikoloji
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