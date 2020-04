Alihan Kubalas: Hayatım hep ön yargıları yıkmakla geçti

Alihan Kubalas, alt ligde oynayan oyuncuların üst lige çıkmasında hep bir soru işareti olduğunu belirterek "Başarmayı paradan daha çok seven bir insanım. Başarılı olduğunuz zaman işin maddi boyutunun bir şekilde karşılığını alıyorsunuz. Futbolseverlerin özellikle böyle bir hastalığı var. Ben hayatım boyunca insanların bu algısına maruz bırakılan bir sporcu olduğum için hayatım hep ön yargıları yıkmakla geçti. O yüzden alttan bir türlü sporcu yetişmiyor. Türkiye'de maalesef alttan sporcu yetişmemesinin en büyük sebebi sporcuya güvenilmemesi. Ben amatör ligde oynuyordum. '3. Lig'de oynar mı?' dediler. 3. Lig oynadım 2. Lig'de belki dediler. 2. Lig'de oynadım 1. Lig için şüpheli dediler. 1. Lig'de oynadım Süper Lig belki dediler. Süper Lig'de de oynadım. Maalesef her zaman bir yarışa tabii tutuluyorsunuz. Her zaman sizden bir yarışmacı kimliğine bu tarz bir karaktere bürünmeniz isteniyor. Bu algıyı yıkmak zor. Tüm bunların üstesinden ben her zaman çalışarak geldim. Meşakatli bir süreç. Zihinsel olarak bu durumların üstesinden gelebilecek kapasiteye sahip olmasaydım bunları yaşarken ailem yanımda olmasaydı bende belki kırılabilirdim. Bazı sporcu arkadaşlarıma bu tarz durumları yaşıyor. Alt ligde oynayan sporcuların hepsi üst lige gelme konusunda hep bir soru işareti hep bir şüphe var. Böyle bir seviye yakaladım. Kaybetmemek için tüm var gücümle çalışıyorum." dedi.

Ankaragücü'ne transfer sürecini tecrübeli oyuncu "Altay'ın 100. yılında Altay'da oynuyordum. Bir sene sonra sözleşme uzatmak istemediğim için Altay beni kadro dışı bıraktı. Bende tek taraflı sözleşmemi feshedip Alanyaspor'a imza attım. Transferin son günü Altay, Alanyaspor'u arayıp benim haksız fesih yaptığımı iddia ederek, bu transferden vazgeçirerek son dakika golüyle bir anda transferden vazgeçtiler ve ben boşta kaldım. O dönem bir seneye yakın top oynamadım. Daha sonra İstanbulspor beni istedi. O dönem bir çıkışım oldu ve o çıkışın neticesinde Ankaragücü beni istedi. Ankaragücü'nü çok büyük bir camia olarak biliyordum. Takımını her zaman seven ve destekleyen bir Anadolu kulübünün bir tık daha üzerinde bir camia olarak biliyordum. Aynı zamanda gelirken de biraz korkularım vardı. İşler kötü gittiğinde taraftarın yapmış olduğu baskıdan dolayı acaba kilitlenir miyiz diye bir çekincem olmuştu. Bu tabii biraz dışarıdan yaratılan algı ile alakalı." şekline anlattı.

Kendilerine karşı gelen eleştiri hakkında "Eleştiri olacaktır bunu kabul ediyoruz. Ağzına her geleni söylemeyi insanlar eleştiri zannediyorlar. Arkadaşların büyük bir bölümü bunu sosyal medya aracılığıyla yapıyorlar. Yani bana sosyal medyadan ağza alınmayacak küfürleri edebilen arkadaşlar yüz yüze karşılaştığımızda bu tarz küfürlerin hiçbir tanesini yüzümüze karşı edemeyecek insanlar. Belki o anlık sinirleriyle böyle bir eleştiri yapıyor olabilirler. Futbolda övgü olduğu kadar eleştirinin de doğal olduğunu biliyoruz." diye konuştu.

Alihan Kubalas ara verilen dönemde çalışmalarına "Yukarıda odamda teras alanım var. Orada bisikletim, belirli başlı küçük ağırlıklarım var. Tamamen vücudumu koruyacak küçük küçük egzersizlerimi günde 1-1 buçuk saat gibi bir süre içerisinde yapıyorum. Zaten evde yapabileceğimiz antrenman modelleri de belli. Ona göre bir antrenman modeli tasarlanıp yapılması isteniyor benden. Bende layığıyla yerine getiriyorum. Haftanın belirli günleri tamamen bilek, diz, kalça dominat hareketleri bedenime uyumlatıyorum. Onun dışında core stabilizasyon dediğimiz hareketleri karın, bel ve kalça denge prosodürlerini yerine getiriyorum. Haftanın bir günü de bisiklette cardio tarzı tempolu bir şekilde yapıyorum. Haftanın 3-4 günü bunu böyle döndürerek istasyon şeklinde yapıyorum." şeklinde devam ettiğini belirtti.

Takımda aynı pozisyonda oynayan diğer oyuncular hakkında "Neye göre başarılılar kime göre başarılılar. Evet baktığınızda istatiksel anlamda şu anda 23 gol atmışız 45'e yakın gol yemişiz. Süper Lig'in en fazla gol yiyen 3. takımıyız. Bazı şeylerde belli bir hattın görevi olduğu için öncelikle bu görevi layığıyla yerine getirip ondan sonra başarılılar mı değiller mi bunu tartışmak lazım. Gönül ister ki onlar daha iyi olsunlar. Bir gemide beraberiz. Bir gemi battığında haklı haksız herkes boğulur batar, gider. Ankaragücü bu yıl üst üste 2 maç kazanamadı. Benim oynadığım Fenerbahçe ve Yeni Malatyspor maçında 1 gol yiyerek 6 puan elde ettik." ifadelerine yer erdi.

Yabancı oyuncular ve Türk oyuncuların aldığı ücret hakkında adaletsizlik olduğunu belirten tecrübeli oyuncu, "Ortada şöyle bir adaletsizlik var. Türk futbolcu TL üzerinden yabancı sporcu Euro üzerinden anlaşıyor. Türk sporcusunun anlaşması net değil brüttür. Kağıt üzerinde 50 yazıyor ama sen onu 37 alıyorsun 33 alıyorsun 25'te kalıyor belki. Yabancı zaten senin anlaşmanın 2 katı bir ücrete anlaşıyor. O arkadaşların anlaşması Euro üzerinden oynasınlar, oynamasınlar garanti maaş alarak onlar oynuyorlar. Onların alacağı tamamen net ve garanti. Şu anda Türkiye'de ki kulüplerin hepsinin batık olmasının sebebi yabancı oyuncular konusundaki tutarsız ekonomik davranışlar." açıklamasında bulundu.

HABER: SEMA DEMET