Berat Ayberk Özdemir: Formaya sahip çıkmaya çalışıyorum

Berat Ayberk Özdemir, hayallerini kurduğu formayı giydiğini belirterek "Öncelikle koronavirüs ile mücadelede yetkililerimizin çağrılarına herkesin kulak vermesini istiyorum. Ben de evde kalıyorum. Şu an 22 yaşındayım. Beştepe'de hem Hacettepe hem de Gençlerbirliği formaları giydim. 8 yaşında tesise girdim. Hayallerini kurduğum yerde hayallerini kurduğum armayı taşıyan formayı giymenin gururunu yaşıyorum. Annem bu konuda bana çok yardımcı oldu. Okulum 17.15'te bitiyor, idman 17.30'da başlıyordu. Bazen idmanı kaçırıyordum. Tek başıma Beştepe'nin o soğuk ve ayazlı akşamında çok antrenman yaptım." dedi.

Genç futbolcu, hedefleri hakkında "Ankara Üniversitesi Antrenörlük bölümünde okuyorum. Hayatımın her döneminde futbolun ve sporun içinde kalırım diye düşünüyorum. Bundan sonraki hedefim, her oyuncunun hayalini süsleyen milli takım formasını giymek ve ailemi, kulübümü ve ülkemi Avrupa'da temsil edebilmek. Mert Çetin sezon başında İtalyan ekibi Roma'ya transfer oldu. Türkiye'de bir geleneği değiştirdi. Üç büyük takıma gitmeden, direk Avrupa'ya geçti. Böyle bir fırsat gelirse bende değerlendirmek isterim. Bu sezon zaman zaman ilk 11'de başladım. Bazen yedek kaldım. Oynamayan her oyuncu üzülür. Onu da atlattığımı düşünüyorum. Ligi tanımak bu anlamda önemli. Ligi yeni yeni tanıdığım inancındayım. Hamza Hamzaoğlu ve ekibinin gelişiyle birlikte biraz daha rahat duruma geldik. Umarım bundan sonra devam eder. Verilen görevi yerine getirmeye ve formaya sahip çıkmaya çalışıyorum" şeklinde belirtti.