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Tandoğan Tesisleri için geri sayım başladı
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TANDOĞAN TESİSLERİ İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI

Tandoğan Tesisleri için geri sayım başladı

Ankara Kent Konseyi Tandoğan Tesisleri için adım attı.

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Ankaragücü’nün Tandoğan Tesislerinde yer alan sahanın yapımı için ihale yapıldı. 15 firmanın katıldığı ihale Ankara Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Daire Başkanlığı’nda yapıldı. Firmaların tekliflerini sunduğu ihalenin sonucu önümüzdeki günlerde açıklanacak.
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