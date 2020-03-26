Hamza Hamzaoğlu: Maçların ertelenmesi gerekiyordu

Hamza Hamzaoğlu Radyospor'da açıklamasında "Umarım sağlıklı günlere tekrardan kavuşuruz. İnsanlar mecburen bilinçlendi. Temizlik ve hijyen her zaman olmalı ama hayat akışında bazen bunları unutuyoruz. Acı bir şekilde bunu tekrar hatırladık. Umarım bu günleri aştıktan sonra da bu duruma gereken önemi veririz. İnsanlar zor durumlarda birleşiyor. Bundan sonra inşallah iyi günlerimizde de birlikte oluruz. Birlik ve beraberliği her zaman sürdürürsek kötü zamanımız olmaz. Ben futbol hayatım boyunca bu mesajları vermeye çalıştım. Futbol sadece futbol feğildir. Düşmanca tavırlar ve açıklamalar bize zarar veriyor. Çok ciddi bir mücadele veriyoruz. Umarım en az zararla bu günleri atlatırız." ifadelerine yer verdi.

Herkesin dikkatli olması gerektiğini belirterek "Bizim işimizden dolayı özlediğimiz günler. Hep başka şehirlerdeyiz. Eşimizden ve çocuklarımızdan uzakta kalıyorduk. Bu günlerin özlemini duyuyorduk ama böyle olsun istemezdik. Şu anda günlerimiz evde geçiyor. Sosyal mesafeyi koruyoruz. Ellerimi yıkamaktan kupkuru oldu. Bunu da dengelemek lazım. Bu virüsten çok korkmamalıyız ancak hafife de almamalıyız. Bu konudea herkes dikkatli olmalı. Herkes dikkatli olursa bu virüsten kurtuluruz." şeklinde konuştu.

Çalışmalara evden devam ettiklerini ifade ederek "Biz bir test yapmadık. Test yapmayı uygun bulmuyoruz. Oyuncuları evden çıkarmak istemiyoruz. Herkes evinde çalışmalarını sürdürüyorz. Onların gönderdiği videoları izliyoruz. Herkes kendini hazır tutmaya çalışıyır. Semptom gösteren kişilere test yaptıracağız. Gereksiz yere testleri kullanmak istemiyoruz. Semptom gösteren kimse yok. Tesisimizi ilaçlatıp kapattık. Herkesi evine yolladık. Bu ayın 6'sına kadar çalışmalara başlamayacağız. Bu süreç daha da uzayabilir ancak kısalacağını zannetmiyorum. Virüsün seyrine göre karar vereceğiz. Sadece spor kulüpleri değil bütün Dünya önlem almak zorunda." dedi.

Karşılaşmaların çok daha önce ertelenmesi gerektiğinin altını çizerek "1 hafta seyircisiz oynamak anlamsızdı. Alınan sonuçlar zaten bunu doğruluyor. Bunun sebebini hiç düşündünüz mü? Fatih Hoca kesin bir dille söyledi. Bunu biz de söyledik. Sert sözler söylemeye bizim hakkımız yok ancak Fatih Hocanın var. Bu maçların ertelenmesi gerekiyordu. Biz Denizli'ye uçakla gidecektik daha sonra otobüslke gittik. Risk varken aktarmalı bir yolculuk riskliydi. Otobüste sadece oyuncular vardı. Biz arkadan arabayla takip ettik. Bu önlemler oyuncuları tedirgin etti. Verdiğimiz molalarda da tedirgindik. Böyle hazırlanılan bir maçtan ne bekliyorsunuz? Ev sahibi takımlar daha rahattı çünkü bildikleri ortamda maça hazırlandılar." açıklamasını yaptı.