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Halil İbrahim Pehlivan'dan evde kal çağrısı
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HALİL İBRAHİM PEHLİVAN'DAN EVDE KAL ÇAĞRISI

Halil İbrahim Pehlivan'dan evde kal çağrısı

Gençlerbirliği'nden Halil İbrahim Pehlivan, koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı başlatılan "Evde kal Türkiye" çağrısına destekte bulundu.

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Gençlerbirliği'nde forma giyen Halil İbrahim Pehlivan, AA aracılığıyla evde kal çağrısına katıldı.

26 yaşındaki futbolcu, bu çağrısında "Bu zorlu günlerde yetkililerimizin, özellikle sağlık çalışanlarımızın söylediklerini uymaya özen gösterelim. Zorunlu olmadıkça dışarıya çıkmayalım. Evde kalalım ve bu hastalıktan hep birlikte kurtulalım. Evde kal Türkiye." ifadelerine yer verdi.
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