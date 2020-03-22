Ankaragücü formasını en çok terleten isimler kimler?

Süper Lig'in en köklü ekiplerinden Başkent ekibi Ankaragücü formasını en çok terleten isimlerin başında 311 kez ile Hakan Kutlu, 298 kez ile Hayati Soydaş, 234 kez ile Gökmen Barış geliyor. İlk 10 sıra şu şekilde;

Mevcut kadroda hala yer alan İlhan Parlak ise 102 kez Ankaragücü formasını terletti ve şu ana kadar Ankaragücü formasını en çok giyen 25'inci futbolcu konumunda bulunuyor. İlhan Parlak, sarı lacivertli forma altında 20 gol, 6 asistlik performans sergiledi.

HABER: MERT DOKUZOĞLU