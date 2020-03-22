﻿
Gençlerbirliği oyuncularının piyasa değeri ne kadar?
﻿
Site İçi Arama
﻿

GENÇLERBİRLİĞİ OYUNCULARININ PİYASA DEĞERİ NE KADAR?

Gençlerbirliği oyuncularının piyasa değeri ne kadar?

Futbol dünyasının piyasa değerinin nabzını tutan transfermarkt'te Gençlerbirliği'ndeki futbolcuları inceledik.

695 Okunma

Süper Lig'de maçlar Koronavirüs nedeniyle ertelendi. Ligde şu anda 28 puanla 12. sırada yer alan Gençlerbirliği, ilk karşılaşmasında Konyaspor ile karşılaşacak. 

Gençlerbirliği futbolcularının Transfermarkt verilerine göre piyasa değerleri şu şekilde; 

1. sırada 2.00 Milyon Euro ile yer alan 1998 doğumlu Berat Ayberk Özdemir, Başkent takımının en değerli oyuncu konumunda. 

Sırlama şu şekilde:

2-  Giovanni Sio                        1,80 Milyon Euro

3- Floyd Ayité                            1,30 Milyon Euro

4- Mats Seuntjens                     1,10 Milyon Euro

5- Pierre-Yves Polomat             1,10 Milyon Euro

6- Daniel Candeias                   1,00 Milyon Euro

7- Kristoffer Nordfeldt                1,00 Milyon Euro

8- Bogdan Stancu                     750 Bin Euro

9- Fabrício Baiano                     600 Bin Euro

10- Zargo Touré                         550 Bin Euro

11- Ahmet Oğuz                        550 Bin Euro

12- Ertac Özbir                          500 Bin Euro  

13- Flávio                                  500 Bin Euro

14- Yasin Pehlivan                    450 Bin Euro

15- Abdoulaye Diallo                 450 Bin Euro

16- Nadir Ciftci                          400 Bin Euro

17- Rahmetullah Berisbek        400 Bin Euro

18- Stéphane Sessègnon         300 Bin Euro

19- Sefa Yilmaz                        200 Bin Euro

20- Erdem Özgenc                   200 Bin Euro

21- Sadio Diallo                        200 Bin Euro

22- Halil Ibrahim Pehlivan        175 Bin Euro

23- Mattias Bjärsmyr                150 Bin Euro

24- Soner Dikmen                    150 Bin Euro

25- Ömer Alper Tatlisu             100 Bin Euro

26- Burak Capkinoglu               50 Bin Euro  

27- Ilker Karakas                      50 Bin Euro

28- Arda Kizildag                      50 Bin Euro 

29- Mike van Beijnen                50 Bin Euro

30- Abdullah Sahindere            50 Bin Euro

31- Gökhan Altiparmak             
Gençlerbirliği formasını en çok kimler terletti?
Halil İbrahim Pehlivan'dan evde kal çağrısı
İyi ki doğdun Rahmetullah
Süper Lig'in başlaması için hangi tarih önerildi?
Gençlerbirliği'nde 26 haftanın en'leri kimler?
Gençlerbirliği'nden Fenerbahçe'ye destek
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿