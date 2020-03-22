Gençlerbirliği oyuncularının piyasa değeri ne kadar?

Süper Lig'de maçlar Koronavirüs nedeniyle ertelendi. Ligde şu anda 28 puanla 12. sırada yer alan Gençlerbirliği, ilk karşılaşmasında Konyaspor ile karşılaşacak.
Gençlerbirliği futbolcularının Transfermarkt verilerine göre piyasa değerleri şu şekilde;
1. sırada 2.00 Milyon Euro ile yer alan 1998 doğumlu Berat Ayberk Özdemir, Başkent takımının en değerli oyuncu konumunda.
Sırlama şu şekilde:
2- Giovanni Sio 1,80 Milyon Euro
3- Floyd Ayité 1,30 Milyon Euro
4- Mats Seuntjens 1,10 Milyon Euro
5- Pierre-Yves Polomat 1,10 Milyon Euro
6- Daniel Candeias 1,00 Milyon Euro
7- Kristoffer Nordfeldt 1,00 Milyon Euro
8- Bogdan Stancu 750 Bin Euro
9- Fabrício Baiano 600 Bin Euro
10- Zargo Touré 550 Bin Euro
11- Ahmet Oğuz 550 Bin Euro
12- Ertac Özbir 500 Bin Euro
13- Flávio 500 Bin Euro
14- Yasin Pehlivan 450 Bin Euro
15- Abdoulaye Diallo 450 Bin Euro
16- Nadir Ciftci 400 Bin Euro
17- Rahmetullah Berisbek 400 Bin Euro
18- Stéphane Sessègnon 300 Bin Euro
19- Sefa Yilmaz 200 Bin Euro
20- Erdem Özgenc 200 Bin Euro
21- Sadio Diallo 200 Bin Euro
22- Halil Ibrahim Pehlivan 175 Bin Euro
23- Mattias Bjärsmyr 150 Bin Euro
24- Soner Dikmen 150 Bin Euro
25- Ömer Alper Tatlisu 100 Bin Euro
26- Burak Capkinoglu 50 Bin Euro
27- Ilker Karakas 50 Bin Euro
28- Arda Kizildag 50 Bin Euro
29- Mike van Beijnen 50 Bin Euro
30- Abdullah Sahindere 50 Bin Euro
31- Gökhan Altiparmak
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