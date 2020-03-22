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Saba az kalsın sakatlanıyordu...
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SABA AZ KALSIN SAKATLANIYORDU...

Saba az kalsın sakatlanıyordu...

Corona virüs sebebiyle 'Evde Kal' çağrısıyla birlikte 'Tuvalet Kağıdı Sektirme' akımına uyan Saba az kalsın sakatlanıyordu.

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Ankaragücü'nden Saba 'Tuvalet Kağıdı Sektirme' akımına uyan bir diğer oyuncu oldu. Corona virüs sebebiyle 'Evde Kal' çağrısına uyan futbolcular, 'Tuvalet Kağıdı Sektirme' akımına uyarak görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşıyor ve diğer futbolcuları da bu akıma davet ediyor.

Gürcü futbolcu, video esnasında ayağını televizyon komidinine çarparak küçük bir sakatlık yaşadı.

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