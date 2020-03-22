Saba az kalsın sakatlanıyordu...

Ankaragücü'nden Saba 'Tuvalet Kağıdı Sektirme' akımına uyan bir diğer oyuncu oldu. Corona virüs sebebiyle 'Evde Kal' çağrısına uyan futbolcular, 'Tuvalet Kağıdı Sektirme' akımına uyarak görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşıyor ve diğer futbolcuları da bu akıma davet ediyor.
Gürcü futbolcu, video esnasında ayağını televizyon komidinine çarparak küçük bir sakatlık yaşadı.
Okuyucuların Tercihi
Klasspor TV - Kanal Ankara - Aralık Psikoloji
Copyleft 2015 - klasspor.com. "İnsan beyninin ürettiği hiçbirşey bize ait değildir." Klasspor editörleri ya da yazarları tarafından üretilmiş tüm haberleri, yazıları, fotoğrafları ve videoları sormadan, kaynak göstermeden kullanabilirsiniz.Kaynak gösterirseniz o sizin güzelliğiniz olur. Göstermeyene küfür, gösterene teşekkür etmiyoruz.
klasspor.com basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.
Sitemizde yapılan tüm yorumlardan yazarları mesuldür. Boşuna hukuki süreç yaşamamak için biz kontrol etmeye çalışıyoruz ancak gerekli durumlarda IP adresleri "Aman tanıdıktır" diye düşünülmeden savcılara verilebilir.