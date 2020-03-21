Ankara ÖHO Esnaf Odası Başkanı, TÖHOB Başkanı ve ANKESOB Denetim Kurulu Başkanı Ercan Soydaş, Ankaragücü Yönetiminden niye istifa etmişti?

Ercan Soydaş, Kanal Ankara TV'de merak edilenleri ve süreci anlattı. Soydaş, "Ankaragücü’nün lige yükselmesinde esnafın çok büyük bir katkısı oldu. Ankaragücü tarihe duyulan bir saygıyla ayakta tutulması zorunlu olan bir kulüp Mehmet Yiğiner sorumluluğu aldığında baktık. Biz bu sorumluluğu kaldıramayız dedi. Yiğiner’e Gökçek de girme dedi. Zor bir şeye girdik. Bizim makamlarımızda zorla para toplama olayı olmaz. Herkes destek verdi" dedi.



"ESNAF ANKARAGÜCÜ'NE DESTEK VERDİ"

Ankara ÖHO Esnaf Odası Başkanı, TÖHOB Başkanı ve ANKESOB Denetim Kurulu Başkanı ve bir dönem Ankaragücü eski futbol şube sorumluluğu yapan Ercan Soydaş, "Ankara esnaf teşkilatının ciddi katkısı oldu. İki şampiyonluk üst üste gördük. Destek veren herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. Soydaş, istifa süreciyle ilgili " O zamanki belediye başkanı Mustafa Tuna'nın ciddi destekleri oldu. Son dönemde belediyenin mali sıkıntılarından destek alamadık. Yönetim toplantısında kırgınlıklar oldu. 3-4 gün sonra Sivas maçında bir şeyler oldu. Hain ilan edildik" açıklamalarını yaptı.

"HAİN İLAN EDİLDİK"

Hain ilan edildiklerini söyleyen Ercan Soydaş, "Yönetimsel tarzım şudur. Ankaragücü’ne faydalı olamayacağımıza inandığım için. Belediye personel maaşı ödemekte zorlanıyor ödeme yapamıyor. Başkandan olumsuz bir şey duymadık. Ama çevresindekiler bizi yıprattı. Gerçeklerin eninde sonunda ortaya çıkmak gibi güzel bir huyu var. Mali tablosu sıkıntılı bir kulüptü" dedi. Soydaş, Ankaragücü taraftarıyla ilgili de "Seviyoruz Ankaragücü’nü maçlarına da gidiyoruz. Arkadaşlarımız beraber görev yaptığımız ekipti. Ben başarılı olacaklarına inanıyorum. Çok çaba sarfediyorlar. Bize de ne düşerse desteğe hazırız. Ama zor bir süreç. Yöneticilerin tek görevi para bulmak. Tesisleri yeniliyorlar. Transferler de iyi. Biraz tutuk oynuyor takım. Biz Ankaragücü'ne gönülden bağlıyız" ifadelerini kullandı.



