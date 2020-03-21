Gençlerbirliği'nde 26 haftanın en'leri kimler?

Süper Lig'e ve tüm spor organizasyonlarına Corona virüsü sebebiyle ara verildi. Başkent ekibi Gençlerbirliği, Süper Lig'de 26 hafta sonunda 28 puanla 12'nci sırada yer alıyor. Ligin bitimine 8 hafta kala düşme potasıyla arasında sadece 3 puan olan kırmızı siyahlılarda bu sezon en çok süre alan oyuncu Zargo Toure oldu. 25 maçta forma giyen Toure, 2246 dakika sahada kaldı. Toure'yi, 25 maç ve 2235 dakika ile kaptan Sessegnon izlerken, 25 maç ve 2046 dakika ile Candeias 3'üncü sırada kendisine yer buldu. Gençlerbirliği'ne en çok skor katkısını 12 golle Stancu yaparken, Sio 9 gol kaydetti. Asist katkısında ise Candeias 5 asist yaparken, Sessegnon 4 asistlik katkı verdi. Kırmızı siyahlılarda en çok sarı kartı 10 kez ile Sio görürken, Fabricio ve Candeias 8 sarı kart gördü. En çok kırmızı kartı ise 2 kez ile Ahmet Oğuz gördü.

HABER: MERT DOKUZOĞLU