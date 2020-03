Candeias o listeye girdi

Süper Lig Cemil Usta sezonu 26'ncı hafta itibariyle Corona virüs sebebiyle ileri bir tarihe ertelendi. Süper Lig'de 26 hafta itibariyle hat-trick yapan 4 futbolcu bulunuyor. OPTA verilerine göre, bu sezon Süper Lig'de hat-trick yapan oyuncular: Adis Jahovic vs Denizlispor, Daniel Candeias vs Antalyaspor, Alexander Sörloth vs Kasımpaşa, Djalma Campos vs Ankaragücü karşısında 3 gol kaydeden isimler. Gençlerbirliği'nin yıldız ismi Daniel Candeias, Antalyaspor deplasmanında 6-0 kazanılan karşılaşmada 1, 21, 37'nci dakikalarda 3 gol kaydetmişti.