Aykan Atik'ten transfer tahtası açıklaması

Süper Lig'in Başkent temsilcilerinden Ankaragücü'nün yeniden teknik direktörü olan Aykan Atik Radyo Spor'a konuştu. Atik, transfer tahtasına ilişkin kritik açıklamalarda bulundu.

"Daha önce de bu görevi layıkıyla yerine getirdik. Sonraki süreçte başka teknik adamlar geldi. Her şey Ankaragücü için. Bize görev verildi. Yönetime teşekkür ediyorum. Ligi hak ettiğimiz yerde bitirmek istiyoruz. Her zaman Ankaragücü için uğraş veren insanlarız. Elimizden geleni her zaman yaptık. Bundan sonra da inşallah olur. Transfer için yöneticiler ve başkanımız uğraş veriyor. Net bir şey yok. O uğraşı veriyor yönetimimiz. İnşallah olur diyelim.Yönetim ben gelmeden önce de uğraş vermişti. 7-8 tane futbolcu düşünceleri var. Ankaragücü’nün şu anki kadrosu elinden geleni yapıyor. Karakterli oyuncularımız var. Son haftalarda iyi sonuçlar olmamasına rağmen futbolcular tüm karakterlerini ortaya koymaya çalışıyor. Bu da Ankaragücü için çok önemli. Kayserispor maçı bizim için 6 puanlık bir maç. Her iki takım için de önemli bir karşılaşma. İstediğimizi sahaya yansıtmak ve kazanmak istiyoruz. 2 gündür antrenmana çıkıyorum. Benim gördüğüm takım içinde pozitif bir hava var. Sahaya çıkınca mücadeleyi sonuna kadar verecekler. Beni sevindiren de bu. Arkadaşlar da kendilerine verilen görevi layıkıyla yapacaktır."